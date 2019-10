OPET ĆE NAM BITI PUNO TOPLIJE NO ŠTO SMO NAVIKLI: Do sredine tjedna uživamo u suncu, a onda… Evo gdje će nas sve osvježiti kiša

Kakvo vrijeme nas čeka ovaj tjedan prognozira RTL-ov meteorolog Nikola Vikić Topić

Nakon pretežno sunčanog i ugodno toplog vikenda, i novi je tjedan tako započeo, ali uz nešto malo više oblaka nego jučer. I temperatura je već do 12 sati poprimila ugodne vrijednosti, oko 20 °C, i još će rasti. Inače, prosječna maksimalna temperatura za ovo doba godine u kopnenim je krajevima oko 18 °C, a na obali oko 21 °C, a ovih dana uglavnom imamo vrijednosti oko 5 °C više od toga.

U ostatku će ponedjeljka biti promjenjivo oblačno, međutim tek će rijetko pasti malo kiše, ponajprije oko Rijeke i Krka. U središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru te oko Istre i Kvarnera puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će drugdje uglavnom biti tiho. Ostaje i toplo s najvišom temperaturom od 21 do 25 °C.

Sutra će, u velikom dijelu Hrvatske, biti pretežno sunčano uz manje oblaka nego danas. Nešto oblačnije i dalje samo nad Kvarnerom, Istrom i zapadom Gorskog kotara, pa tamo ponovno može pasti koja kap kiše, dok drugdje ostaje suho. U cijeloj će zemlji biti toplo, temperatura će poslijepodne doći do vrijednosti između 21 i 25 °C, no bit će malo vjetrovitije nego danas –na moru će puhati umjereno do jako jugo, na kopnu uglavnom umjeren jugozapadni vjetar.

U srijedu na kopnu nešto nestabilnije i promjenjivije, pa će poslijepodne na zapadu pasti malo prolazne kiše. Vjetar će pri okrenuti na slab sjeverac, a temperatura će se blago sniziti, no ostaje oko, još uvijek ugodnih, 22 °C. Već će u četvrtak ponovno biti stabilnije, ali uz jutarnju maglu koja se ponegdje može dulje zadržavati. Temperatura će zato biti još malo niža, oko 20 °C, dok u petak ide novo zatopljenje uz više sunca. Za vikend pak ponovno promjenjivije i nešto oblačnije, pa je moguće malo kiše, osobito u nedjelju.

I na Jadranu će u srijedu biti promjenjivije i nestabilnije, uz povremene, lokalne pljuskove. Veća vjerojatnost za njih je na Kvarneru, iako pokojeg može biti i u Dalmaciji. I dalje će, duž cijele obale, puhati umjereno do jako jugo, a temperatura će biti oko 24 °C. U četvrtak je rijetko moguć još poneki pljusak, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar će prolazno okrenuti na tramontanu, pa će biti i više sunca. U petak i dalje sunčano, dok za vikend stižu novi oblaci, opet će zapuhati jugo pa je lokalno moguća kiša, pa i pljuskovi – osobito u nedjelju.

Dakle, tjedan u koji smo ušli donosi nam nastavak ugodnog jesenskog vremena. Temperatura će u cijeloj zemlji biti iznad 20 °C, a sutra i oko 25 °C, znatno iznad prosjeka za polovinu listopada. Na trenutke ćemo imati više oblaka, na trenutke više sunca, no kiša će unatoč tomu biti rijetka i slaba. Najveća mogućnost za nju je u srijedu i nedjelju.