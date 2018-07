OLUJA U SLOVENIJI POTOPILA ZGRADE I CESTE: Nevrijeme stiže u Hrvatsku, oglasio se i Meteoalarm; evo što nas čeka

Dok su kod nas mogući izraženiji pljuskovi, u Sloveniji je već izdano žuto upozorenje za cijelu zemlju.

Oluja i tuča digli su na noge Slovence te je izdan alarm za cijelu zemlju. U Koruškoj je već potopljeno 20 zgrada te je na terenu 47 vatrogasaca.

Olujno nevrijeme nastavit će se i u večernjim satima, a onda će krenuti prema istoku. Još se jedna oluja formira iznad gradova Novo mesta i Trebnje, upozoravaju meteorolozi.

U Hrvatskoj nestabilno

U Hrvatskoj je u većini krajeva promjenjivo i nestabilno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima.

Na ovoj karti vidi se kako se grmljavinsko nevrijeme iz Austrije i Slovenije spušta prema sjeveru Hrvatske.,

A čini se kako će se takvo vrijeme zadržati i naredne dane. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi i obilnija oborina, osobito u zapadnim predjelima. Sunčanije i uglavnom bez kiše zadržat će se u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na sjevernom Jadranu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27, na Jadranu od 26 do 30 °C.

Ovako, primjerice, izgleda meteoalarm za sutra.