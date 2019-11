OKRENULI IGRU U SVOJU KORIST: Ova županija druga je prema rastu broja zaposlenih

Vukovarsko-srijemska imala je rast zaposlenih u prošloj godini u odnosu prema godini prije za 7,54 posto, a u donosu prema 2016. za 8,71 posto

Vukovarsko-srijemska županija, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prednjači u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije, a uz to našla se među pet županija s najvećim rastom zaposlenosti.

DZS promijenio je metodologiju te je u obuhvat zaposlenih uključio i neke kategorije radnika koje dosad nisu bile obuvaćene pa Vukovarsko-srijemska županija skočila s petog na drugo mjesto, iza Zadarske, a ispred Međimurske, Šibensko-kninske i Osječko-baranjske županije.

Pojačano korištenje EU novca u 2018. za niz projekata

Razlog povećanju zaposlenosti je pojačano korištenje EU novca u 2018. za niz projekata, od energetskih obnova do aglomeracija i novdnjavanja, a to je utjecalo i na rast broja zaposlenih koji rade na tim projektima. Uz to, županije provode mjere protiv iseljavanja, za zadržavanje stanovnika i privlačenje novih te su razvile niz programa za poticanje poduzetništva, piše Glas Slavonije.

Vukovarsko-srijemska imala je rast zaposlenih u prošloj godini u odnosu prema godini prije za 7,54 posto, a u odnosu prema 2016. za 8,71 posto.