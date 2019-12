OGLASIO SE VAKULA, TEMPERATURE SE SPUŠTAJU U MINUS! A neki bi mogli imati i bijeli Božić; Evo kako će biti sljedećih dana

Zoran Vakula je prognozirao da tijekom Božića ne bi trebalo biti puno kiše, kao i da će posvuda u Hrvatskoj biti kraćih sunčanih razdoblja

Nakon Badnje noći ponegdje uz povremenu slabu kišu, uglavnom u gorju i poneku snježnu pahulju, ni tijekom Božića neće biti sasvim suho. No, gotovo će posvuda biti barem kraćih sunčanih razdoblja, a na Jadranu će prevladavati sunčano, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Podjednak raspored oblaka i vedrine bit će i na blagdan svetoga Stjepana, kada će oborine biti još rjeđe, a većinom suho vrijeme nastavit će se i sljedećih dana, promjenljivo oblačnih, tijekom kojih će se temperatura zraka još malo sniziti pa će u unutrašnjosti biti čestih jutarnjih “minusa”.

Srijeda djelomice sunčana i slabe oborine

U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj nadmetanje oblaka i sunca ići ipak u prilog oblacima, iz kojih će mjestimice pasti i vrlo malo kiše, vjerojatnije u Podunavlju. Bit će i razmjerno vjetrovito, uz umjeren i umjereno jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka porast će s jutarnjih od 2 do 4 °C na oko 10 °C, javlja u detaljnijoj prognozi za HRT dr. sc. Tanja Renko Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

I u središnjoj Hrvatskoj podjednaka najviša temperatura, no jutro će biti hladnije, mjestimice i uz mraz, ali rijetko i maglu. Bit će dosta sunčanih razdoblja, a uz povremeno više oblaka poslijepodne i navečer ponegdje može pasti poneka kap kiše.

U Gorskom kotaru i Lici djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, poslijepodne i navečer rijetko uz malo kiše, u višem gorju i uz poneku pahulju. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, uglavnom u drugom dijelu dana. Umjerenog i jakog sjeverozapadnjaka bit će ponajprije na otvorenom moru, a navečer uz obalu i bure. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1 °C, duž obale i na otocima između 3 i 8 °C. Najviša dnevna od 9 do 14 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije u noći promjenljivo oblačno, ponegdje uz vrlo malo kiše, a zatim danju uglavnom sunčano. S umjerenim i jakim sjeverozapadnim vjetrom more će biti umjereno valovito. Jutro u unutrašnjosti prohladno, mjestimice uz mraz, a duž obale i na otocima temperatura od 5 do 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 15 °C. Na jugu Hrvatske jutro oblačnije, a lokalno će pasti i poneka kap kiše. Zatim veći dio dana u znaku sunčanog vremena, uz umjeren, na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak.

Sljedećih dana hladnije

U nastavku tjedna u kopnenom području sve hladnije pa će za vikend temperatura zraka dosegnuti prosječne vrijednosti za kraj prosinca. Porast temperature vjerojatan je početkom idućeg tjedna. Bit će dosta sunčanih razdoblja i prevladavat će suho vrijeme, no treba napomenuti da su povremeno uz promjenljivu naoblaku moguće vrlo slabe oborine. Vjerojatnost za maglu bit će najveća u petak, kada će i vjetar uglavnom izostati, a subota bi prema trenutačno najvjerojatnijim prognostičkim izračunima trebala biti najvjetrovitija.

Na Jadranu će također povremeno biti vjetrovito, posebno u četvrtak i subotu, kada će bura i sjeverni vjetar biti jaki, na udare i olujni. Bit će barem djelomice sunčano te do nedjelje postupno sve hladnije. Početkom idućeg tjedna povećava se vjerojatnost za porast temperature, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.