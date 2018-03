OGLAS ZA POSAO OMIŠKOG FAST FOODA POSTAO HIT: ‘Poželjno da ne mrzi svakoga tko uđe kroz vrata i da zna izrizat pome’

‘Zauzvrat bi vjerojatno bilo bolje za nas da ne nudimo kulturnu i redovnu plaću, normalno radno vrime bez prikovremenih, ljubaznost, poštivanje, nekakvo razumijevanje, mijenjanje smjena kad triba ić na koncert il jednostavno vanka, bonus na plaću i slične ideje koje poštujemo nego da smo na crnim listama poslodavaca a da je nama dobro, al eto sve to nudimo’.

Dok sezona uveliko kuca na vrata, a poslodavci u Dalmaciji traže radnika viška jedna je poduzetnica iz Omiša objavila oglas koji je postao pravi hit na internetu. Riječ je o Veseli Vrkić iz Omiša koja je na svom Facebook profilu na duhovit način objavila kako zapošljava radnike u fast foodu Ketchup i to “pulterušu” i dostavljača.

“Na mjesto djelatnice za pultom tražimo isključivo žensku osobu. Bilo bi fino da je mlada ako ne godinama onda barem duhom. Ispostavilo se, naime, da kolegama nije ni malo simpatično kad imaju čangrizavu vječno bolesnu, užasno nezainteresiranu kolegicu koja dodatno voli i zapovidat. Ili odbijat narudžbe, ili objašnjavat tko je tu najpametniji, ili vriđat kolege u svrhu osobne zabave, ili pak, vrhunac svega, podmetat svađu čim se pokušaš opustit minut. Nećete mi virovat, al eto kolege se protiv toga bune.

Poželjno je i da ta djelatnica za pultom ne mrzi svakog ko prođe kroz ona bijela ulazna vrata. Napominjem da su bijela jer smo imali nekih djevojčica kojima je bilo ok da ta vrata dođu do boje kave s mlikom. Mi eto nekako preferiramo one kojima je normalno pobrisati po svom radnom mjestu. Tražimo žensku osobu jer pretpostavljamo da će žena znat izrizat salatu, pome i kapulu, pohat piletinu, ogulit jaja, ispeć pomfrit il čevap, napunit sendvič, oprat posude od navedenih a nekad čak i ubacit gotove pohane račiće u fritezu. Kažem pretpostavljamo jer su nas znale junački iznenadit. Cure, ta kokoš je već mrtva i neće vam ništa”, napisala je Vesela.



U svom pooširokom opisu navela je i što novim radnicima nude.

“Zauzvrat bi vjerojatno bilo bolje za nas da ne nudimo kulturnu i redovnu plaću, normalno radno vrime bez prikovremenih, ljubaznost, poštivanje, nekakvo razumijevanje, mijenjanje smjena kad triba ić na koncert il jednostavno vanka, bonus na plaću i slične ideje koje poštujemo nego da smo na crnim listama poslodavaca a da je nama dobro, al eto sve to nudimo. Naivno i mlado, znam”, piše dalje dodajući kako smještaja nemaju ali “čvrsto, duboko i optimistično vjerujemo da na širem području Omiša još uvijek postoji neka normalna osoba kojoj nije cilj radit tri miseca a ostatak godine ladit jaja”.

Kod dostavljača, pak, kao jedini uvijet traži vozačku dozvolu.