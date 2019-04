ODVJETNICI UHIĆENIH ULJANIKOVACA NAPUSTILI SUD: ‘Nismo htjeli sudjelovati u farsi, osumnjičeni su sami tražili da ih se vrati u pritvor’

‘Uhićeni su se solidarizirali s nama i tražili da ih se vrate u zatvor’, istaknuo je Nobilo

Odvjetnici osumnjičenih u aferi Uljanik odlučili su zatražiti izuzeće sutkinje Ksenije Zorc, koja je dan ranije donijela odluku o produljenju istražnog zatvora za njihove branjenike. Potvrdio je to za N1 Anto Nobilo, koji zastupa Giannija Rossandu.

ODVJETNICI OSUMNJIČENIH U AFERI ULJANIK TRAŽE IZUZEĆE SUTKINJE: ‘Izvrgnula je ruglu prava branjenika, napravila farsu od suđenja’

Ona je odlučila da se nastavi ročište, pravdajući to hitnošću. Kada su je odvjetnici upozorili da se to kosi s odlukom Vrhovnog suda kako nema hitnih radnji pri odlučivanju o istražnom zatvoru za ovakav tip postupka, ona je to odbila i nastavila ročište.

Zupanijski sud Rijeka: Sutkinja sama nastavlja rociste. Odvjetnici i okrivljenici napustili rociste jer je sutkinja usprkos zahtjevu za izuzecem rekla da ce odlucivati o produljenju pritvora jer smatra da je to neodgodiva radnja. #n1info — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) April 25, 2019

Nismo htjeli sudjelovati u farsi’

“O meritumu ona danas nije smjela odlučivati, oni su odlučili, nismo htjeli sudjelovati u farsi, jer smo opet vidjeli, u fasciklu su bila napisana rješenja. Uhićeni su se solidarizirali s nama i tražili da ih se vrate u zatvor”, rekao je Anto Nobilo za N1.