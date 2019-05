ODŠTETA ZLOSTAVLJANOM HRVATSKOM VOJNIKU! ‘Tukao me pendrekom, puštao pornić i govorio: ‘Suprugu će ti tako zadovoljavati’

Nadređeni Dražen H. tjerao ga je da u dva navrata napravi po 500 sklekova u četiri dana, a dok je izvršavao ‘kaznu’ pustio mu je porno film

Ante J. (30), pripadnik jedinice HV-a Vukovi – Gospić, mogao bi dobiti od Ministarstva obrane 10.000 kuna naknade neimovinske štete plus kamate za posljednje tri godine, ako presuda Općinskog suda u Splitu postane pravomoćna.

Naime, Ante J. radio je kao profesionalni hrvatski vojnik u HV od prosinca 2011. godine, a u to vrijeme, kao i u veljači 2016. godine, zapovjednik skupine bio je Dražen H. On ga je, kako tvrdi, dvije godine psihički i fizički maltretirao.

“Znao me je vezati lisičinama za krevet i tući pendrekom i slično, te mi uzimati mobitel. Nisam to prijavljivao jer me je bilo strah da ne izgubim posao, a imao sam kredit.”, kazao je Ante.

Fizičko i psihičko maltretiranje

Nadređeni Dražen H. tjerao ga je da u dva navrata napravi po 500 sklekova u četiri dana, a dok je izvršavao “kaznu” pustio mu je porno film.

“Pokazao je pornofilm i govorio mi je da kada budem na terenu, da će mi suprugu tako zadovoljavati netko drugi. Ja sam, usprkos svemu tome, i dalje radio čučnjeve i nakon 250 odrađenih sam pao na pod jer me jako zaboljelo”, posvjedočio je pripadnik “Vukova”.

Doktorici je Dražen H. rekao kako su bili na poligonu te da je Antu J. uhvatio grč, no u Kninu je utvrđeno kako mu je napuknuo mišić, piše Slobodna Dalmacija.

“Koliko znam, prije mene je ovaj zapovjednik na isti način kažnjavao još jednoga vojnika, a meni je ovo radio bez ikakvog razloga i povoda”, dodao je vojnik.

Nije se previše isticao

Kolege kažu kako se Ante nije previše isticao, a da se zna da Ante nije bio jedini koje je Dražen H. kažnjavao.

“Poznato mi je da je zapovjednik donio laptop na kojemu je bio pornofilm i da mu je govorio da kada bude na terenu, da će mu tako netko drugi zadovoljavati suprugu, no Ante je tada imao curu, a ne suprugu. Znam da je Ante bio na disciplinskom sudu u Splitu, ali ne znam kako je to prošlo jer sam otišao u drugu postrojbu. I protiv zapovjednika je bio disciplinski postupak zbog odnosa prema Anti”, rekao je na sudu vojnik Domagoj M.

Sutkinja je dosudila vojniku Anti J. pola od svote koju je tužbom tražio.