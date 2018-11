ODLIČNA VIJEST ZA DJELATNIKE POZNATE PEKARNICE: Svaki mjesec uz plaću će dobivati dodatnih 400 kuna

“Novu mjeru ćemo sljedeće godine u cijelosti iskoristiti, na način da ćemo svakom zaposleniku već od siječnja svakoga mjeseca isplaćivati dodatnih 400 kuna uz plaću, a preostali iznos do ukupnih 7500 ćemo raspodijeliti na božićnicu i uskrsnicu”, poručuju iz Mlinara

Pekarska tvrtka Mlinar izvijestila je da će, sukladno najavi vlade o povećanju neoporezivih primitaka za prigodne nagrade, zaposlenicima iduće godine svaki mjesec isplaćivati dodatnih 400 kuna uz plaću, dok će preostali neoporezivi iznos do 7500 kuna rasporediti na božićnicu i uskrsnicu.

Uprava Mlinara poručuje da apsolutno podržava novu mogućnost dodatnog nagrađivanja i ocjenjuje da vladina odluka “gradi zdrav temelj za rast zadovoljstva u kompanijama”.

Bit će i božićnica i uskrsnica

“Novu mjeru ćemo sljedeće godine u cijelosti iskoristiti, na način da ćemo svakom zaposleniku već od siječnja svakoga mjeseca isplaćivati dodatnih 400 kuna uz plaću, a preostali iznos do ukupnih 7500 ćemo raspodijeliti na božićnicu i uskrsnicu”, poručuju iz Mlinara.

Ističu da su tijekom 2018. godine na povećanje plaća 1900 zaposlenih utrošili oko 15 milijuna kuna, a ove godine će ukupno za uskrsnicu i božićnicu svakom radniku isplatiti 2800 kuna.

Vlada poslala u Sabor paket poreznih zakona

Vlada je sa sjednice u petak saboru na konačno usvajanje poslala paket devet poreznih zakona, a pritom je najavila i bitno povećanje neoporezivog iznosa prigodnih nagrada – s 2.500 na 7.500 kuna.

“Naš je prijedlog da korigiramo ukupni iznos godišnjih neoporezivih primitaka koji idu za prigodne nagrade. To su u pravilu božićnica, uskrsnica, regres. Mi proširujemo ne samo iznos, nego i obuhvat, dakle kako god to poslodavac nazvao i zaposlenik primio – bila to već spomenuta božićnica, regres, uskrsnica, godišnji obrok, 13. plaća, to je na njima da definiraju i u to se nećemo petljati”, rekao je tada ministar financija Zdravko Marić, istaknuvši da će promjena pravilnika ići odmah, kako bi stupio na snagu već 1. prosinca ove godine.