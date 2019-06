Od dopisivanja po forumima do udruge s više 350 djece korisnika: Kako Mali zmaj donosi osmijehe na lica djeci diljem Hrvatske

Udruga Mali zmaj bavi se pružanjem humanitarne pomoći socijalno ugroženim obiteljima diljem Hrvatske.

U vruće lipanjsko poslijepodne uputili smo se u Našičku ulicu u Udrugu Mali zmaj. Pred prostorijama udruge dočekuje nas grupa francuskih volonterki koje marljivo čiste ulaz, dok pored njih prolaze ljudi s kutijama. Radno je. U Malom zmaju nema praznoga hoda, uvijek ima nešto za raditi. Ulazimo u prostor koji je veselo uređen, a sve radove i dekoracije volonteri udruge napravili su sami tijekom nekoliko godina rada i djelovanja.

Ulazimo u podrumski dio gdje se nalazi skladište. Na moru polica nalazi se hrpa stvari koje će nekom djetetu ili obitelji donijeti osmijeh na lice. Nekima su to sitnice, ali njihovim korisnicima stvari koje život znače. Na policama se nalaze pomno složene igrače, školski pribor, odjeća i obuća te hrana. Dok mi razgledavamo prostor, vrijedni tim od nekoliko volontera pakira, raspoređuje i slaže stvari. U drugom se dijelu nalazi prostor za plesni studio te sportske i glazbene aktivnosti.

(Skladište udruge)

U skladištu upoznajemo predsjednicu Udruge Martinu Leopold te jednu od voditeljica Petru Švelec, koje nas vode prostorijama udruge. Martina je jedna od osnivačica udruge dok se Petra priključila nešto kasnije. „Uključila sam se u udrugu prije pet godina, nakon poplava u Slavoniji. Mali zmaj je tada organizirao humanitarnu akciju, a ja sam se ekipi pridružila jedne subote da vidim kako sve skupa to izgleda i zatim sam počela aktivno pomagati u udruzi. S Martinom sam dogovorila projekt Vila Rođendanka. I prije je udruga pomagala djeci za rođendan, ali nije bilo tako sistematično kao danas. Digli smo Facebook grupu Vila Rođendanka, gdje smo stavljali popis djece i njihove rođendane te su se donatori javljali tko će kojem djetetu pomoći i poslati poklon. Oko toga sam najviše angažirana, nije mi nikad dosadno. U ostalim dijelovima se priključujem koliko stignem i mogu“, priča nam Petra.

Uskoro slave deset godina djelovanja

Priča Malog zmaja kreće 2009. godine kada je Martina s nekolicinom ljudi odlučila pomoći obiteljima koje su se nalazile u lošim životnim i financijskim situacijama. Okupili su se putem internetskog foruma i krenuli u akciju. Nakon što su uspjeli u svom naumu da pomognu drugima, shvatili su da bi bilo praktičnije i bolje osnovati udrugu. I tako je 2010. osnovan Mali zmaj.

(Martina Leopold i Petra Švelec)

Iz podruma dolazimo u prizemlje gdje se nalazi prostor za radionice te administrativni uredi. Dok pričamo s Petrom, ljudi cijelo vrijeme ulaze i izlaze. Volonteri s osmijehom na licu obavljaju zadatke toga dana i na njima se vidi da zbilja vole ono što rade – nesebično pomagati drugima.

Udruga pokriva širok spektar aktivnosti, ali naglasak je uvijek na pomaganju. „Službeni naziv udruge je Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece ‘MALI ZMAJ’. Onda je to to. Pomažemo u svim segmentima“, govori nam Petra.

Tijekom čitave godine organiziraju i provode niz projekata. Neki traju kontinuirao kroz godinu, poput već spomenute Vile Rođenkanke. Taj projekt za cilj ima pronaći donatore koji će djeci korisnicima pripremiti poklone za rođendan. Također organiziraju niz sezonskih aktivnosti, poput Mali zmaj ide na more, putem kojeg djecu koja nikad nisu bila na moru nastoje odvesti na ljetovanje. Još jedna od istaknutijih aktivnosti je i Mali zmaj ide u školu, kroz koji djecu opskrbljuju školskim priborom. Od školske torbe do bilježnice, sve što im treba.

Osim ovih, udruga priprema i aktivnosti za blagdane, poput Uskrsa i Božića. Za Božić djeca pišu pisma Djedu Zmaj, a donatori im zatim osiguravaju poklone. Za zagrebačke korisnike organizira se i mala zabava, ponekad s izvođačima, ponekad s predstavom, kako se uspiju snaći koju godinu, a djeci izvan Zagreba pokloni se šalju poštom.

(Volonteri slažu pakete)

Petra nam objašnjava kako udruga nema članove nego korisnike pomoći. „Obitelji se najčešće javljaju nama. Korisnici su obitelji s djecom. Brinemo o njima dok djeca ne postanu punoljetna. Trenutno imamo oko 140 obitelji korisnika, što je oko 350 djece. Trećina dolazi iz Zagreba, s time da udruga još surađuje sa sigurnim kućama i domovima za djecu pa je broj djece kojima Mali zmaj pomaže još i veći“, objašnjava Petra.

Tako su za Božić darivali 600 djece, a za Uskrs njih 520. Riječ je o malim, simboličnim poklonima poput slatkiša, igračkica, knjiga ili komada odjeće, ali dovoljnima da dječicu razvesele. Za rođendan se djeci pripremaju malo bogatiji pokloni i uvijek se trude da to bude nešto posebno, kupljeno samo za njih.

(Mala igraonica)

Volonteri su uvijek dobrodošli

Osim darivanja, udruga se trudi djecu uključiti u što veći broj aktivnosti. Za njih povremeno organiziraju razne likovne, glazbene i sportske radionice. Također, uvijek nastoje uputiti djecu u klubove koji nude neke besplatne aktivnosti. Nude i pomoć u učenju te instrukcije po potrebi. Takve aktivnosti im je teže organizirati u drugim gradovima jer nemaju stalnih volontera.

Na pitanje jesu li u deficitu s volonterima, Petra kaže – uvijek! Priznaje da rad u Udruzi nosi svoje lijepe, ali i puno teških trenutaka. Tako navodi da je najteže slušati nečije tužne životne situacije. Bilo da je riječ o nečijoj izgorjeloj kući ili bolesti u obitelji, takve priče, koliko god bile teške, motiviraju ih da nastave s radom i pomognu tim ljudima.

Ali Mali zmaj također ima i puno lijepih priča. „Kad vidiš da klinci prvi put moče prste u more. To su ti lijepi trenuci“, govori nam Petra te nam prepričava još mnogo takvih predivnih situacija i gesta, od toga da djeci omogućuju odlaske na glazbena ili sportska natjecanja do toga da im osiguraju liječničku skrb u Zagrebu obitelji iz malog, udaljenog mjesta. Zbog teških financijskih situacija, te si obitelji jednostavno ne mogu priuštiti takve stvari, ali zato tu uskače Mali zmaj. Osmijeh na lice donose im i pisma ili fotografije djece i obitelji koji im se javljaju da zahvale i pokažu koliko im je njihova pomoć značila.

(Pisma zahvale)

Udruga ima jednoga zaposlenoga, a svi ostali volontiraju. Imaju oko 30-ak aktivnijih volontera, koji dolaze na dnevnoj ili tjednoj bazi. Dolaze im i volonteri iz inozemstva. Tako trenutno imaju tri volonterke iz Francuske, a dolazili su iz Brazila i SAD-a. Ostanu nekoliko mjeseci, koliko im traje volonterska viza. Također im znaju doći pomagati i srednjoškolci, ali to je uglavnom dok traju praznici i nemaju školskih obaveza.

Volontere i donatore uglavnom pronalaze preko društvenih mreža. Na Facebooku imaju nekoliko grupa i jako su aktivne. Imaju i web-stranicu na kojoj se mogu pronaći sve informacije vezane za aktivnosti i programe Udruge, ali sve se akcije uglavnom oglašavaju preko Facebooka. Petra nam objašnjava kako je komunikacija preko društvenih mreža puno brža od one mailom. Kad se dogodi neka hitna situacija, dovoljno je staviti objavu na društvene mreže i ljudi su jako voljni pomoći.

„Nekad ipak treba imati malo sreće, ponekad odmah naletimo na osobu koja može pomoći“, prepričava nam Petra prisjećajući se situacije s jednim dječakom koji je trebao obuću broj 49 za svečanu priliku. U udruzi su mislili kako su jako male šanse da pronađu odgovarajuće cipele, međutim prevarili su se. U roku nekoliko dana uspjeli su dobiti oko 8 pari cipela i tenisica. Čak je jedan donator platio dječaku izradu novih cipela. Dječak je, naravno, tražio da višak cipela poklone nekome drugome kome su potrebnije. „I to se sve uspjelo organizirati u nekoliko dana. Da nema društvenih mreža, ne znamo kako bismo tako nešto organizirali. Valjda bismo morali hodati od postolara do postolara. Ako su naši zahtjevi realni, uvijek uspijemo pronaći ono što nam fali“, s osmijehom govori Petra.

Nove tehnologije im uvelike olakšavaju rad

Također nam pojašnjava kako se u počecima moralo puno više hodati od vrata do vrata, žicati i tražiti informacije. Dok su im danas gotovo sve informacije i kontakti dostupni putem interneta. S novim tehnologijama dobili su pristup širim masama. Da internet spaja ljude, shvatili su vrlo brzo. Kad im nešto zatreba, lako se organiziraju i pronađu ono što im treba. S druge strane, lako su dostupni i korisnicima jer su sve informacije dostupne na internetu.

No tu nisu stali. Razvili su i aplikaciju u suradnji s volonterima programerima iz Brazila. Aplikacija postoji od kraja 2017., a uvelike im olakšava život jer je automatizirala dio posla. Petra nam objašnjava kako aplikacija funkcionira: „Primjerice, kad je božićno darivanje, uploadamo na aplikaciju sve korisnike (podatke koje smijemo dijeliti), odnosno dječja božićna pisma i onda ih donatori mogu vidjeti i odabrati dijete kojemu će biti sponzor. Nakon toga, donator dobiva na e-mail upute kako označiti i poslati poklon. Kada taj dar dođe nama i kad očitamo kod, donator dobije na e-mail potvrdu da je paket pristigao. To je važno kako bi donatori znali da su njihovi paketi stigli na odredište. Trenutno aplikacija nije aktivna, ali bit će opet kad krenu pripreme za školsku godinu.“

Pristup najnovijim tehnologijama važan je preduvjet za kvalitetniji i jednostavniji život te stvaranje i razvoj vlastitih poslovanja. Upravo zato, najbolja mreža i brzi internet moraju biti dostupni u svakom kutku Hrvatske, kako bi svi već danas živjeli bolje, uspješnije i kvalitetnije, stvarajući tako bolju budućnost za sebe, a i za društvo u cijelosti.

Zatim smo se dotaknuli i budućnosti udruge. Planova i želja ima mnogo, ali idu laganim koracima. „Želimo svakom djetetu pronaći trajne donatore. To znači da bi im donator pomagao tijekom cijele godine. Htjeli bismo organizirati i više radionica te aktivnosti“, navodi Petra samo dio svojih ideja.

(Radovi s likovnih radionica)

Udruzi bi također dobro došao i kombi jer bi im pružio potrebnu mobilnost i mogli bi prevoziti djecu koja žive na drugom dijelu grada i ne mogu putovati do udruge i sudjelovati u aktivnostima.

Još jedna velika želja je nastavak rada na aplikaciji. Kada su se volonteri morali vratiti u Brazil, rad na njoj je stao. Imaju ideje što bi napravili s njom, kao i koje bi još segmente dodali da bi proširili čitavu priču. Samo nedostaje programer koji je voljan volonterski odraditi taj posao za njih.

Ako želite pomoći udruzi, bilo kao donator ili volonter, javite im se putem Facebooka i netko od vrijednih Zmajeva iz Udruge brzo će Vam odgovoriti. Prvi je korak da se javite i kažete što konkretno želite i koliko imate vremena. Ili ako ste u Zagrebu, najbolje bi bilo da dođete u udrugu, vidite kako funkcionira i onda odučite želite li se priključiti.

Za kraj, Petra nam veselo govori zašto se bavi humanitarnim radom: „Posla ima, volim pomoći i dobra je ekipa. Ja volim posao odraditi do kraja, a s obzirom na to da ovome nema kraja, onda tu ostajem.“

Sadržaj donosimo u suradnji s Hrvatskim Telekomom.