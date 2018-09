OBJAVLJENA SNIMKA KOJA BI MOGLA POKOPATI WEINSTEINA: ‘Gurnuo mi je ruku pod haljinu… daj mi dio sebe.. daj mi ga…’

Žena koja je Harveya Weinsteina tužila za silovanje, sada je u javnost dala snimku njihova prvog poslovnog susreta na kojem je producent bio “suviše prisan”

Jedna od žena koje su holivudskog producenta Harveya Weinsteina optužile za seksualno napastovanje, sada je objavila video iz 2011. godine na kojem se vidi, kaže, kako je neprikladno dodiruje za vrijeme poslovnog sastanka. Radi se o Melissi Thompson koja je, u vrijeme kad je snimka nastala, radila u jednom start-upu te je u Weinsteinov njujorški ured došla ne bi li mu predložila ulaganje u tehnologiju vezanu za distribuciju filmova.

Melissa tvrdi kako ju je posrnuli filmski producent dirao po nogama te ju pokušavao izmasirati. Nakon toga ju je pozvao u svoj hotel gdje ju je, tvrdi, stjerao u kut i potom silovao. Njihov sastanak Melissa je snimila kamerom svog laptopa.

WEINSTEIN SE PREDAO POLICIJI, OPTUŽEN JE ZA SILOVANJE: Žrtve filmaša slave: ‘Gdje da se prijavim za mjesto u prvom redu?’

‘Daj mi mali dio sebe’

Na snimci koju je je objavio Sky News, vidi se kako Melissa ulazi u ured i pruža Weinsteinu ruku, no om joj ruku odguruje i zagrli je. Rukama joj prelazi preko leđa i kaže – “Ovo je lijepo, nastavimo ovako.”

Potom je sjeo kraj nje i upitao je može li flertati s njom. ‘Hmm vidjet ćemo. Možda malo”, rekla mu je Melissa. Weinstein joj je kasnije stao milovati ruku, dok je ona, rastresena, pokušavala dovršiti svoju prezentaciju.

Melissa tvrdi kako joj je, izvan kadra kamere, ruku zavukao pod suknju. Na snimci se čuje kako kaže: “Daj mi mali dio sebe. Daj mi ga. U redu je, želiš li još?”.

“Malo… Ovo je malo previše. Previše je, previše”, rekla mu je misleći na poziciju njegove ruke pod njenom suknjom.

GLUMICA OPISALA KAKO JU JE SILOVAO HARVEY WEINSTEIN: ‘Glasno je stenjao, kroz suze sam vidjela njegovo sjeme kako pluta’

‘Znao je da ima moć’

Upitana je li ohrabrivala ovakvo Weinsteinovo ponašanje, Melissa kaže da nije imala namjeru to činiti te da je pokušavala na neki način staviti situaciju pod svoju kontrolu.

‘Vidjela sam da na sve načine pokušava dovesti me u neugodnu situaciju, da me pokušava zbuniti i učiniti me ranjivom. On zna da je on moćan, a da ja nisam te da ja trebam ovu poslovnu suradnju s njim, a da on ima moć dati mi to što trebam. Mislim da je od početka sa mnom igra igru mačke i miša kako bi vidio koliko daleko može ići sa mnom, da vidi gdje su mi slabosti”, ispričala je Melissa za Sky News.

Weinsteinovi odvjetnici kažu kako na snimci nema ničega prisilnog već da se radi o obostranom flertu te da Melissa korisiti snimku ne bi li ojačala svoju poziciju u parnici koju vodi protiv njega.

SKy News tvrdi kako nisu Melissi nisu platili za ovu snimku.

Silovao ju u hotelskoj sobi

Ona tvrdi i kako joj je rekao da nakon njihovog sastanka mora obaviti nešto vezano za film na kojem je radi te neka dođe za sat vremena u hotel Tribeca Grand, obećavši joj suradnju s njenom tvrtkom. Melissa je, kako stoji u tužbi, došla, sjela u hotelski restoran, naručila piće i uključila računalo. Uto se pojavio Weinstein, zatražio račun, bacio novac na stol i rekao joj neka ga slijedi.

Melissa je znala da se u tom hotelu nalaze sobe s projektorima namijenjene sastancima u filmskoj industriji te je mislila kako idu u jednu od tih dvorana. No, on ju je, umejsto toga, odveo u svoj apartman. Melissa je otvorila laptop na stoliću, a Weisntein je stao iza nje i počeo je masirati. Ona mu je, potom, rekla da mora u kupaonicu.

No, kad je izašla, Weinstein je bio gol od struka naniže i rekao joj da mu se pridruži pod tušem. Ona je odbila, a on joj je potop pokušao otkopčati haljinu. Melissa se odmaknula i ponovno zakopčala haljinu, no Weinstein joj je u tom trenu pokušao skinuti čarape. Uskoro ju je ugurao u spavaću sobu i nakon gdje se ona i dalje protivila odnosu, no on ju je usprkos svemu silovao.