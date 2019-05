OBERSNEL IZGUBIO ŽIVCE PRED KAMERAMA: Jako se uzrujao, opsovao pa demonstrativno otišao

Pitanja o ne tako antifašističkim momentima u Rijeci, izbacila su iz takta Vojka Obersnela

Današnji razgovor riječkog gradonačelnika s Rankom Stojancem, reporterom N1 televizije, možda je počeo u normalnom tonu, to nipošto tako nije završio.

Naime, novinara je zanimao Obersnelov komentar na jučerašnji incident u kojem su sudjelovali riječki maturanti izvikujući ustaške parole. Riječki gradonačelnik isprva je u svojim odgovorima bio vrlo susretljiv.

“Nažalost to nije prvi put i na to se više ne može gledati i opravdavati činjenicom da je riječ o djeci. Poslao sam pismo načelniku policijske uprave i tražio da se sankcioniraju odgovorni”, rekao je Obersnel i dodao kako imamo priliku vidjeti, i to ne samo na riječkim ulicama, odraz stanja u društvu i podsjetio da iz godine u godinu to osuđuje, a ništa se ne mijenja.

Ubrzo je počeo gubiti živce

Kad ga je reporter N1 upitao za komentar na konstataciju da i mnogi antifašisti nisu zadovoljno iantifašističkom Rijekom, Obersnel je rekao sljedeće.

“Interesantno da je ova tema dobila na značaju samo u Rijeci, ali pogledajte što se dešava u Hrvatskoj, koliko je trebalo vremena da s iz Jasenovca maknu ploče s ustaškim pozdravom, o tome govorim da ne treba nitko sumnjati u antifašističku Rijeku, ali Rijeka nije otok”, rekao je Obersnel.

“Ali Rijeka je bila percipirana kao antifašistički otok”, odgovorio je reporter.

“A što biste vi htjeli da ja sada kažem?”, uzvratio mu je Obersnel.

“Što god hoćete”, odgovorio je reporter Stojanac.

I tu je Obersnel lagano počeo gubiti živce.

“Prestanite non stop proturavati vijesti iz Rijeke na takav način. Rijeka je slobodarski grad, Rijeka je antifašistički grad, Rijeka je otvoreni grad”, rekao je, vidno uzrujan.

“Ja to nikada nisam doveo u pitanje”, odgovorio mu je reporter.

“Ako vas to smeta to je vaš osobni problem”, oštro je uzvratio riječki gradonačelnik.

“Mene to nikada nije smetalo niti sam to pokušavao proturati”, branio se reporter.

“Pa dobro što hoćete od mene sada?”, pitao je sve uzrujaniji gradonačelnik.

“Pa ništa, ja vam hoću reći da se mnogi pitaju da Rijeka nažalost nije, govorim za antifašiste, nije toliko antifašistička kao što se voli prikazati”, odgovorio mu je Stojanac.

“Pa to je vaša mišljenje i zadržite ga za sebe”, rekao je Obersnel i u odlasku dodao – “Stvarno mi je i te zajebancije dosta, stvarno. Ovo vam je zadnji put da vam dajem razgovor”, rekao je Obersnel i otišao.

Na kraju se ispričao

No, riječki gradonačelnik ubrzo se odlučio ispričati, kako Stojancu i njegovim kolegama, tako i gledateljima N1 zbog, kako kaže, posve neprihvatljivog načina izražavanja.

“Iako moje današnje ponašanje nema opravdanja, moram reći da je ono rezultat revolta zbog relativiziranja antifašističke orijentacije Rijeke koja ne može biti dovedena u pitanje ponašanjem jedne skupine maturanata. No, znam da to nije opravdanje i da nisam smio neprimjereno reagirati jer novinar je samo radio svoj posao, i moja namjera nije bila uvrijediti ga”, stoji u Obersnelovoj isprici.