NOVO ČUDO U TOLUŠIĆEVOM RESORU: Potpredsjednik Bandićeve stranke dobio 4 milijuna kuna za hostel što EU izričito zabranjuje

Načelnik zagorskog Radoboja, donedavno HNS-ovac, hvali se da je izvukao novac za rekonstrukciju lovačkog doma u planinarski dom – moderan hostel, a iz Ministarstva odgovaraju da se gradi – sklonište

Kada smo prije godinu dana pisali o neobično visokom postotku HNS-ovih načelnika i gradonačelnika koji su u Ministarstvu graditeljstva koje predvodi HNS-ov potpredsjednik Vlade Predrag Štromar uspjeli na natječaju za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva zagrabiti značajan dio bespovratnog državnog novca, jedan je projekt zvučao posebno zanimljivo. Na natječaju na kojem su se redale sanacije cesta i slični komunalni projekti kočoperila se – “Hiža vinove loze”. Općina Radoboj iz Zagorja za Hižu je ubrala respektabilnih 400 tisuća kuna, a načelnik Anđelko Toplovec, tada je, naravno, bio HNS-ovac. I to ne obični, nego predsjednik županijskog HNS-a u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sada, godinu dana kasnije, Anđelko Topolovec više nije u HNS-u. Napustio je stranku, obrecnuo se, dapače, da stranka ne vodi računa dovoljno o Zagorju, Srećka Ferenčaka je nazvao “štetočinom” a Predraga Štromara optužio da “mu nije stalo do Zagorja” i potom je prešao u stranku Milana Bandića. U rujnu 2018., istodobno kada i njegova prijateljica, saborska zastupnica HNS-a, Marija Puh. Topolovec je postao član predsjedništva Bandićeve stranke, a nedavno je izabran i za potpredsjednika. Hiža vinove loze nije još izgrađena, odnosno, stara zagorska kuća u Radoboju koja je trebala postati muzej u čast vinove loze, još uvijek izgleda gotovo jednako, ruševno, a sam načelnik Topolovec nam odgovara da je projekt stavljen na “čekanje”.

No, sudeći prema njegovim objavama na Facebooku i intervjuima u lokalnim medijima, Radoboju su se iznenada otvorila vrata prema sredstvima iz EU fondova – preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi u resoru Ministarstva poljoprivrede predvođenog Tomislavom Tolušićem. Desetak dana prije izbora za EU parlament, Topolovec, potpredsjednik Bandićeve stranke, uz zahvale svom timu, ali i Europi i Vladi RH, objavio je da stiže četiri milijuna kuna za novi vatrogasni dom, ali i četiri milijuna kuna za “novi planinarski dom, hostel”.

Za lokalni portal “Zagorje-international” u tekstu pod naslovom “Načelnik Topolovec: U planinarskom domu bit će hostel za 50-ak ljudi, a već pripremamo novi EU projekt biobazena, oko kojeg će biti robinzonski kamp”, objasnio je kako se gradi “bajka na dlanu” u Radoboju, te predstavio turistički potencijal modernijeg hostela, “koji će biti u Planinarskom domu koji je sada inače zapušteni lovački dom.” Naravno, lijepo za Radoboj. Neka se obnavlja lovački dom, gradi planinarski dom, hostel i još mnogo muzeja, hiža, robinzonskih naselja i svakih drugih lijepih projekata. No, ako se zagrebe malo ispod površine natječaja na kojem je prošao lovački dom -planinarski dom – hostel, mora se priznati da je prodorni načelnik Radoboja opet uspio doseći unikatni rezultat.

Kako je prošla rekonstrukcija lovačkog doma?

Naime, četiri milijuna kuna iz EU fondova za izgradnju hostela stiglo je iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, iz natječaja za ruralni razvoj (Podmjera 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, operacija 7.4.1.) u kojem nema ni traga mogućnosti da se prijave i prođu hosteli. Ni rekonstrukcije lovačkih domova. Radobojski projekt se, naime, sastoji od rekonstrukcije lovačkog doma te prenamjene u planinarski dom, a u samom natječaju nigdje nije definirano da su bilo kakvi zahvati na lovačkim domovima prihvatljiva aktivnost s kojom se “natjecatelji” mogu javiti na natječaj.

Dapače, na strancima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, u rubrici pitanja i odgovori, 14. travnja 2017. objavljen je odgovor u kojem stoji da “u okviru operacije 7.4. nije prihvatljivo ulaganje u građenje novog, rekonstrukciju postojećeg i/ili opremanje lovačkog doma”. Dana 16. svibnja 2017. još je jednom objavljeno, još preciznije: “Ulaganje u građenje i/ili opremanje lovačkih domova nije prihvatljivo u tipu operacije 7.4.1.” No, lovački dom potpredsjednika Bandićeve stranke nekako je ipak prošao… I planinarski dom-hostel je prema većini stručnjaka za natječaje EU fondova za ovaj natječaj “neprihvatljiva aktivnost” i ne mogu se načuditi kako je prošlo tako nešto. “Prihvatljivi projekti namijenjeni su javnoj upotrebi, odnosno korištenju i moraju biti javno dostupni pojedincima i interesnim skupinama. Ostavlja se mogućnost zarade, ali se u tom slučaju gleda neto prihod kroz pet godina te se odbija od potpore”, mišljenje je jednog stručnjaka za EU fondove.

Na stranici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, rubrika “pitanja i odgovori“ (26. lipnja 2018.) na upit može li se na natječaj prijaviti “planinarsko-biciklistički centar”, nakon niječnog odgovora slijedi i obrazloženje: “Troškovi vezani uz prostorije za trgovinu, servis i najam te prenoćište i sobe za spavanje nisu prihvatljivi troškovi.” Topolovčev planinarski dom-hostel prošao je, unatoč svim čuđenjima mnogih drugih koji su također konkurirali na tom natječaju. Naravno, na web-stranici općine objavljena je samo odluka o odobravanju prijave, a ne detaljan opis projekta te nije moguće što je točno napisano u prijavi, te kako je točno službeno opisan projekt: je li malo drugačije od onog što Topolovec objavljuje na Facebooku, je li možda malo uštimano da uđe u gabarite natječaja? Možda u prijavi službeno niti nema hostela? Ili je Agencija za plaćanja ipak propustila hostel mada nigdje nisu navedeni kao prihvatljive aktivnosti?

Agencija govori o ‘skloništu’ a ne o hostelu

Naravno, uputili smo upit Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstvu poljoprivrede, pitali kako je to općina Radoboj uspjela dobiti novac preko natječaja za ruralni razvoj za izgradnju hostela, ali i je li provedena kontrola mogućeg cijepanja projekta radi fazne gradnje. Naime, uvidom u u katastar stječe se dojam da su svi elementi projekta općine Radoboj – planinarski dom, biobazen i robinzonsko naselje – na istoj katastarskoj čestici. Je li provedena kontrola mogućeg namjernog cijepanja projekta kako bi se došlo do fazne gradnje? Naime, u Natječaju je precizno definirano: “fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja”.

No, iz Agencije smo dobili šturi odgovor: “Ugovor je sklopljen nakon svih provedenih kontrola i na temelju dokumentacije izdane od javnih tijela koja jasno ukazuje što je narav ulaganja, a to je prenamjena lovačkog doma u planinarski dom.” U odgovoru iz Agencije, zanimljivo, ne spominju “hostel”, ali pojavljuje se – sklonište. Ono što je u intervjuu ponosnog načelnika i suradnika Milana Bandića “moderan hostel” u papirima Agencije postaje “sklonište”. “U skladu s pravilima Programa, Pravilnika, Natječaja, prihvatljiv je projekt građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) i/ili opremanje planinarskog doma i skloništa”, navode u odgovoru iz Agencije.

Što ako će sklonište biti moderan hostel sa 50 ležaja? Što će onda učiniti Agencija? Računa li na zaborav? Ili previd? Anđelko Topolovec, na upit Net.hr-a, odlučno odbacuje ikakvu sumnju da je bilo ikakvog lobiranja za ovaj natječaj, ali niti ne spominje “hostel”. “Iskreno se nadam, i u tom uvjerenju želim ostati i dalje, da za projekte koji se prijavljuju na mjere koje se financiraju iz EU-a nema mogućnosti lobiranja. Mi smo prijavili planinarski dom i za to dobili ugovor”, stoji u pisanom odgovoru.

Pojasnio nam je i stagnaciju u slučaju Hiža vinove loze. Projekt je, prijavljen i na natječaj “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”, no, na tom natječaju nije prošao, te su “kako bi zatvorili financijsku konstrukciju” pokrenuli postupak zaduživanja kod poslovne banke, za što su, sukladno zakonskim propisima, dobili i suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Nakon dobivene suglasnosti, u listopadu 2018. godine pokrenut je postupak javne nabave radova “proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi”, stigle su dvije ponude, a sklopljen je ugovor u vrijednosti 2.133.232 kn (bez PDV-a) s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom Minigradnja d.o.o., Vodice.

Iako rezultati radova nipošto nisu vidljivi na staroj kući koja će postati Hiža vinove loze, Topolovac odgovara da je do sada “izvedeno radova u vrijednosti oko 820.000 kuna”. Što se tiče pravdanja odobrenih sredstava od Ministarstava turizma i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, “zatražena je i odobrena prolongacija roka i sredstva će se opravdati sukladno ugovornim obvezama.” Iz Ministarstva gospodarstva nam je i potvrđeno da su odobrili produžetak roka do 30. lipnja 2019., a u slučaju da općina do tog roka “ne izvrši sve svoje obveze definirane ugovorom o sufinanciranju, dužna je izvršiti povrat dodijeljenih joj sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske.”

Procvat karijere u stranci Milana Bandića

No, unatoč tome što je zapeo s Hižom vinove loze, Topolovec je sada uspio ubrati znatno više novca kroz natječaj u Tolušićevom ministarstvu. Na čuđenje mnogih općina i gradova kojima projekti nisu uspjeli proći rigorozne kriterije, njegov hostel je glatko prošao. Uz zahvale Europi i Vladi – koju drži njihovih 11 – taman uoči izbora za EU parlament. Anđelko Topolovec se strelovito uspinje u Bandićevoj stranci: u veljači je postao predsjednik ogranka Krapinsko-zagorske županije, a 1. travnja je izabran za – potpredsjednika stranke.

“Ekipa koju imamo čudo toga bude napravila za Zagorje. Imamo šestero županijskih vijećnika i o nama ovisi većina pa će nas morati slušati, a imamo i 11 saborskih zastupnika što je jako važno”, rekao je Topolovec povodom izbora za predsjednika županijskog ogranka stranke, jasno naglasivši važnost saborskih 11, i ne dovodeći u pitanje način na koji se došlo do tih 11. Tada je najavio da će “raditi na čitavom nizu projekata koje će skupiti u katalog i za njih kreću lobirati.” Sada se u izjavi za Net.hr čudi pitanju je li bilo “lobiranja”. Od nastupa do nastupa, od intervjua do intervjua, ne nalazi se traga Topolovčevom objašnjenju što ga je to privuklo Bandićevu programu. On naglašava Bandićevu “mrežu” i to da će ih se “morati slušati”.

Je li u toj mreži i zbog “saborskih 11” i čudesna preobrazba hostela u “sklonište” prošla malčice jednostavnije? Radoboju, naravno, želimo i hostel i raskošnu Hižu vinove loze, ali i mnogo investitora i pravih radnih mjesta. Ono što bi, međutim, moralo biti važno za sve općine i gradove, pa i Radoboj, jest da svi jednako imaju pristup sredstvima iz EU fondova. Topolovčev poučak i potraga za strankom s kojom se lakše i bolje kombinira zapravo razotkriva ranjivost cijelog sustava. Izgleda da nema tog natječaja za EU fondove koji hrvatski političari neće uspjeti malčice prilagoditi. A OLAF-u (Europski ured za borbu protiv prijevara) ne preostaje drugo nego da počne regrutirati posebne specijalce za proboj kroz hrvatski sitni vez.