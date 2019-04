NOVO BIZARNO ORUŽJE RUSA? ‘Ribari su vidjeli neobično opremljenog bijelog kita, imao je neki pojas’

‘Taman smo krenuli izvlačiti mreže kada smo ugledali kita koji je plivao između naših brodova. Dok se približavao, vidjeli smo da na sebi ima nekakav čudan uprtač’, kazao je jedan od norveških ribara koji su prošloga tjedna, ribareći kod mjesta Inge, imali susret s neobično ‘opremljenim’ kitom

Upregnuti kitovi mogli bi biti novo rusko oružje – tvrde neki norveški stručnjaci nakon što su tamošnji ribari prošloga tjedna prijavili da ih je tijekom ribarenja u vodama kod mjesta Inge uznemiravao bijeli kit s neobičnim pojasom na sebi.

Norveški stručnjaci za more uvjereni su da je riječ o kitu vrste beluga iz porodice bijelih kitova koje ruska mornarica obučava za upotrebu u vojne svrhe, piše Guardian.

Na pojasu je imao nešto nalik kameri ili oružju

“Taman smo krenuli izvlačiti mreže kada smo ugledali kita koji je plivao između naših brodova. Dok se približavao, vidjeli smo da na sebi ima nekakav čudan uprtač”, kazao je norveški ribar Joar Hesten, jedan od onih koji su prošloga tjedna ribarili u vodama kod mjesta Inge.

Sumnju da je kit obučen za vojne zadatke dodatno je pobudilo i neobično ponašanje kita koji je pokušavao potegnuti užad s bočnih strana ribarskog broda te da je na pojasu imao nešto što je ribarima izgledalo kao kamera ili čak oružje. Osim toga, kazali su da je kit bio vrlo pitom i po svemu sudeći naviknut na ljude.

“Ako ovaj kit doista dolazi iz Rusije – a postoje snažne indicije da je doista tako – onda to nisu učinili ruski znanstvenici, nego mornarica”, kazao je Martin Biuw iz norveškog Instituta za istraživanje mora.

Još jedan norveški stručnjak za morske životinje, profesor Audun Rikardsen, kaže kako postoje saznanja o tome da su u Rusiji neki kitovi bili u zatočeništvu te da je dio njih potom pušten i da otad često traže brodove. Rikardsen dodaje da su mu ruski kolege kazali kako taj upregnuti kit, viđen kod norveške obale, nema veze s njima.

“Rekli su mi da iza svega najvjerojatnije stoji ruska mornarica u Murmansku”, rekao je Rikardsen.

LIGERI, TIGRONI I KOJOVUCI: Ovo preludi životinjski hibridi stvarno postoje

Delfini i tuljani ‘profesionalniji’ od bijelih kitova

U doba Sovjetskog saveza Moskva je imala program obuke dupina i tuljana za vojne svrhe, i to zbog njihovog oštrog vida i inteligencije koja ih je činila pogodnima za otkrivanje oružja pod vodom. No, taj program obuke morskih sisavaca obustavljen je početkom devedesetih. Prije dvije godine iznova se počelo govoriti da rusko Ministarstvo obrane u vodama oko Sjevernog pola opet obučava bijele kitove, tuljane i dupine. Navodno ih dresiraju za čuvanje ulaza u mornaričke baze u arktičkim regijama te za pomoć roniocima u dubokim vodama, a po potrebi i za napade na one koji uđu u ruske teritorijalne vode.

Dupini i tuljani obučavaju se, piše Guardian, za nošenje opreme roniocima te za otkrivanje torpeda, mina i drugog oružja iz Drugog svjetskog rata koje je ostalo pod morem na dubinama do 120 metara. Također, službeno je potvrđeno da je rusko Ministarstvo obrane prije tri godine kupilo pet dupina iz moskovskog delfinarija.

Istraživanja ruskih stručnjaka navodno su pokazala da se dupini i tuljani mnogo bolje prilagođavaju i snalaze u vodama arktičkog kruga nego beluga kitovi koji su prilično osjetljivi na hladnoću. Također, kod delfina i tuljana je uočeno da bolje pamte ljudske zapovijedi i da su u tom smislu “profesionalniji” od kitova.

DA SU BAREM RATOVI VOĐENI NJIMA: Sedam najluđih i najbeskorisnijih oružja ikad