NOVINARI PRONAŠLI ČOVJEKA KOJI JE KUJUNDŽIĆU POSUDIO 300.000 KUNA: ‘Odlučio sam to na hodočašću u Španjolskoj’

‘Rekao sam mu da uopće nema problema, da nema razloga da ime osobe koja mu je posudila novac bude tajna’, kazao je vlasnik dvije ljekarne

Iako je ministar Milan Kujundžić isprva odbijao objaviti ime osobe koja mu je, kada je sa suprugom kupovao kuću u zagrebačkom Maksimiru, posudila 40 tisuća eura – nakon medijskog pritiska promijenio je mišljenje. U karticu je tako dopisao da je novac posudio od Mire Palca.

On je dugogodišnji Kujundžićev prijatelj te ne smatra da je išta sporno vezano uz njegovu posudbu, iako je vlasnik dvije ljekarne i predsjednik nadzornog odbora veledrogerije Pharma Net.

“Studirao sam farmaciju, a Kujundžić medicinu i tako smo se upoznali. Nastavili smo se družiti i kad smo završili fakultet. Jedno društvo, u kojem smo i ministrova supruga i ja, već četiri godine pješice pohodi dionicu Puta svetog Jakova u Španjolskoj, pa je tako bilo i u prvoj polovici listopada. Tijekom tog našeg hodočašća, Kujundžićima se otvorila mogućnost kupnje te stare kuće u Maksimiru i Tatjana nam je rekla da su joj to javili iz Zagreba. Razgovarali smo o tome kako bi oni zatvorili financijsku konstrukciju i odlučio sam im pomoći kao prijateljima. Po povratku smo sastavili ugovor i ovjerili ga kod javnog bilježnika, a njime se Tatjana Kujundžić obvezala da će mi do 25. listopada 2020. vratiti 40 tisuća eura. Taj sam iznos, u kunskoj protuvrijednosti, sa svog tekućeg računa prebacio na njezin. Kada Kujundžići prodaju nekretninu u Markuševcu, koja je daleko od grada, u gotovo nepristupačnom dijelu na brijegu, podmirit će dug koji imaju prema meni. I to je sve”, kazao je Palac za N1.

Ministar ga je kontaktirao u ponedjeljak kako bi ga pitao smije li u imovinskoj kartici navesti njegovo ime tako da ono bude dostupno i javnosti, a ne da ga samo zna Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

‘Nisam profitirao’

“Rekao sam mu da uopće nema problema, da nema razloga da ime osobe koja mu je posudila novac bude tajna. Štoviše, sve treba razjasniti, ja nemam što skrivati”, kazao je farmaceut.

Tvrdi i da na nikako nije profitirao od ove posudbe.

“Vlasnik sam dvije ljekarne, u Zagrebu i Zaprešiću, i one posluju potpuno identično kao svih 1200 ljekarni u Hrvatskoj, temeljem ugovora s HZZO-om. Svim ljekarnama plaća se na isti način, u jednakim rokovima, a Ministarstvo zdravstva s tim nema nikakve veze. Znači, ministar Kujundžić nikako ne može pomoći mojem poslovanju, na koje se, naravno, nije nimalo odrazila činjenica da sam mu prije tri mjeseca posudio novac.”, zaključio je Palac.