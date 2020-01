NOVINARI ODLUČILI PROVJERITI STANJE NA TERENU: Evo kako zaista izgleda život umirovljenika u većini domova u Hrvatskoj

Prošle godine provedena su 164 inspekcijska nadzora, a u većini domova utvrđeni su propusti – najčešće manjak zaposlenih, nedostatak skrbi i prenatrpanost domova

Trenutno u domovima za starije i nemoćne u Hrvatskoj živi ukupno 23.398 ljudi. Nakon što je zemlju šokirala tragedija u jednom takvom domu u Zagorju, u kojem je tijekom požara poginulo šest nepokretnih umirovljenika, novinari RTL-a su odlučili provjeriti kako žive umirovljenici smješteni u domovima.

U privatnim domovima diljem Hrvatske živi 5700 ljudi. U jednom domu u Novom Zagrebu živi ih stotinu, a o njima se brine oko 35 ljudi. Mjesto u domu čeka se nekoliko mjeseci, a plaća se mjesečno od pet do osam tisuća kuna. Umirovljenici spavaju u jednokrevetnim, dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama. Večeraju, primjerice, palačinke ili krumpirušu.

Cjelodnevna njega i luksuzno uređenje

“Mi našim korisnicima nudimo cjelodnevnu medicinsku njegu, fizioterapiju, pet obroka dnevno”, rekla je Slađana Kastelan, vlasnica privatnog doma za stare i nemoćne.

Prostor u kojem žive je prilično luksuzno uređen, a starijima koji tamo žive nude se i aroma i glazbene terapije. “Od prve sam pao na čistoću. Nakon jednog doma, neću spominjati koji je, dođem ovdje sve blistavo čisto, sve miriše”, izjavio je Jure Amižić, korisnik privatnog doma.

U manjem obiteljskom domu u Samoboru živi 20 ljudi, a na taj dom ne treba puno čekati. Stoji od četiri i pol do šest i pol tisuća kuna. “Imamo medicinske krevete s madracima koji se lako podignu”, rekla je Danijela Šimić, vlasnica obiteljskog doma za stare i nemoćne.

O njima se brine sedmero ljudi, medicinskih sestara i njegovatelja. Ravnateljica doma i njezina obitelj žive s tim ljudima, no tako nije i u ostalim obiteljskim domovima.

U većini domova neadekvatni uvjeti za starije i nemoćne

Njih je čak 600 i u njima svoje umirovljeničke dane provodi pet i pol tisuća ljudi. U većini takvih domova osoblje se o korisnicima ne brine adekvatno, a čak su im i posjete bližnjih ograničene.

“Mi imamo neke minimalne tehničke uvjete koje moramo zadovoljiti kao dom, i prema tome inspekcija mora raditi svoj posao i s tim se slažem, međutim problem je što država kao država nama privatnicima ne omogućava nikakvu edukaciju ni subvenciju, tu smo prepušteni sami sebi”, objasnila je Šimić.

U domovima u Zagrebu živi više od šest tisuća umirovljenika. U Svetoj Ani ih je 305, a zaposlenih je 130 ljudi. Taj se dom plaća od dvije i pol do 4200 kuna. No, mjesto u tom domu čeka se i do 15 godina.

“Prošle godine zaprimili smo 930 prijava. Ukupno prijavljenih koji čekaju smještaj u našem domu je osam tisuća”, izjavila je Karolina Martinuš, ravnateljica Doma za starije osobe Sveta Ana.

Prošle godine provedena su 164 inspekcijska nadzora, a u većini domova utvrđeni su propusti – najčešće manjak zaposlenih, nedostatak skrbi i prenatrpanost domova.