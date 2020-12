NOVI ZELAND PROGLASIO IZVANREDNU KLIMATSKU SITUACIJU; Premijerka: ‘Agencije će morati mjeriti i javno objavljivati svoje emisije’

Novi Zeland pridružio se zemljama koje su proglasile izvanredno stanje uzrokovano klimatskih promjenama

Vlada novozelandske premijerke Jacinde Ardern u srijedu je proglasila izvanrednu klimatsku situaciju. Deklaracija se temelji na istraživanjima Međuvladinog panela o klimatskim promjenama o potrebi drastičnog smanjenja globalnih emisija kako bi se izbjeglo zatopljenje od 1.5 stupnjeva Celzijusa. Novi Zeland se pridružio još 32 zemlje, uključujući Kanadu, Francusku i Veliku Britaniju, koje su proglasile izvanredno stanje zbog klimatskih promjena.

OTKRIVENI DETALJI SA PLENKOVIĆEVOG SASTANKA SA ŽUPANIMA; Milinović mu je poručio: ‘Vježbaj sad, premijeru!’

“Ovo je znanstvena deklaracija”, rekla je Ardern parlamentu. “Ova deklaracija potvrda je za sljedeću generaciju. Potvrda tereta koji će nositi ako odmah nešto ne poduzmemo.” Taj simbolički korak učinjen je u vrijeme kada je vlada objavila da će javni sektor morati postići ugljičnu neutralnost do 2025. godine. Agencije će morati mjeriti i javno objavljivati svoje emisije i kompenzirati sve ono što ne mogu srezati, najavila je Ardern u priopćenju. “Zahtjev da javni sektor unutar pet godina postigne ugljičnu neutralnost pokazuje predanost i spremnost vlade da hitno djeluje” u borbi protiv klimatskih promjena, rekla je premijerka. To je “važan korak naprijed” u novozelandskom planu ugljične neutralnosti do 2050. godine, rekla je Ardern.

Laburisti, Zeleni i Maorska stranka glasovale su za deklaraciju, što je bilo više nego dovoljno za većinu, dok su ACT i Nacionalna stranka bile protiv.