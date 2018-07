NOVI UDAR NA DŽEPOVE? Poskupljuje struja, odvoz otpada, a uskoro počinje i novi način naplate vode

‘Otprilike 10 mjeseci neće doći do poskupljenja struje’, rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić za 24sata.

“Sad imamo 111 odlagališta otpada. Plan je zatvoriti njih 39. Sljedeće godine i 2020. godina nose zatvaranja čitavog niza odlagališta. Želimo imati 36 odlagališta. Nećemo ni tako ispuniti sve uvjete iz europske direktive, no čitav niz zemalja ne ispunjava planiranu dinamiku. Eventualni penali se ocjenjuju pojedinačno, temeljem njihovih akcijskih planova”, rekao je Ćorić.

Što se planova tiče, ministarstvo trenutno sufinancira kreiranje infrastrukture u lokalnim jedinicama samouprave. Ćorić je istaknuo kako se dosad za to prijavilo 113 skupina lokalnih jedinica, a kako će ministarstvo u narednim mjesecima izdvojiti novac za edukacije i informiranje građana kroz kampanje.

Poskupljenje odvoza otpada

Na najavu da će doći do poskupljenja odvoza otpada u studenom, Ćorić je istaknuo kako se cijena bazira na miješanom komunalnom otpadu te ukoliko građani razvrstavaju svoj otpad taj rast cijene neće biti značajniji.

Objasnio je kako lokalne uprave pristupaju pozivu za nabavku spremnika, a dosad je njemu pristupilo 413 jedinica. Napomenuo je i da će taj broj sigurno biti uvećan te da se nabava spremnika, vozila i kompostarnika sufinanciraju čak 85% iz europskih fondova, te da sortirnice imaju također visoki stupanj sufinanciranosti. Stoga, ističe Ćorić, ne postoji fundament za povećanje cijene nabavkom tih stvari.

Voda neće poskupjeti

Osim reguliranja cijena odvoza otpada, kreće se i u nov način naplate vode. Od isporučene u zahvaćene količine. Obzirom da se prosječno oko pola ukupne vode izgubi, a naplatit će se i ona koja ne dođe do korisnika, postavlja se pitanje kako će se regulirati cijene.

“U ministarstvu smo svjesni da činjenice da ne možemo preko noći prijeći u računanje zahvaćene količine”, rekao je Ćorić. Dodao je i kako je u međuvremenu pokrenut akcijski plan smanjenja gubitaka i sanacije vodovodnih mreža te da je cilj smanjiti 49% gubitaka vode.

Cijena struje neće ići gore?

Barem ne u prvom kvartalu 2019. godine za kojeg imaju projekcije.

“Ukoliko ono dođe u nekoj drugoj polovici, govorimo od jednoj do dvije lipe po svakom kilovatu. Mjesečno je to par kuna više, no idućih otprilike 10 mjeseci neće doći do poskupljenja struje”, istaknuo je.

Dodao je i kako će se okrenuti novom modelu sufinanciranja projekata, onom manje opterećujućem – premijskom modelu. Dodao je kako većina svjetskih ekonomija idu u tom smjeru, kao i da neke zemlje baziraju svoju energiju na obnovljivim izvorima energije.

Cijena plina

Ove godine osjetili smo i povećanje cijena nafte, a uz njeno povećanje inače ide i povećanje cijene plina.

“Mi smo novim zakonom o tržištu plina u ožujku omogućili da utječemo da ne dođe do naglog skoka u cijeni plina. Zadržat ćemo iste uvjete i iste cijene. No, što će se događati 2019. će ovisiti o cijeni plina na svjetskom tržištu. Plin i nafta danas više ne prate toliko jedna drugu, prije su jako kolerirale. Ukoliko ostane visoka, iduće godine očekuje se povećanje cijena. Hrvatska najveći dio svog plina uvozi, mi tu nemamo manevarski prostor ograničiti cijenu. Zakonski smo učinili sve da ta povećanja ne budu značajnijeg karaktera”, objasnio je.