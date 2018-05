‘Marica Vidaković iz Kraša rekla je je da će napraviti eksploziju na televiziji’, stoji u jednom mailu upućenom Borg grupi nakon kojeg i drugi otkrivaju kako je Ramljak nakon pritisaka i prijetnji dijelu dobavljača platio dug koji je trebao biti otpisan i zauzvrat dobio moć i podršku.

Najnoviji mailovi koje je objavio Index otkrivaju da se u cijelom procesu oko lex Agrokora pogodovalo dijelu povlaštenih vjerovnika. Pa je tako Ramljak, poput danas Fabrisa Peruška, od vjerovnika i Trgovačkog suda krio koliko je točno i kome od dobavljača isplaćeno potraživanja.

Ramljak je odmah po dolasku trebao zamrznuti potraživanja nastala do 10. travnja kako bi se njima kroz proces nagodbe bavilo Vjerovničko vijeće, a ona nastala poslije tog datuma plaćati iz prihoda redovitim poslovanjem. No, izvanredni povjerenik imao je ovlasti odobriti i isplaćivanje potraživanja nastalih prije 10. travnja ako je to nužno za nastavak poslovanja tvrtke. Jednako tako kategorija potraživanja nastalih do 10. travnja s dospijećem nakon tog datuma, plaćena je odmah umjesto da čeka nagodbu. Javnosti plaćeni iznosi nisu nikada otkriveni.

No, Index piše kako je iz malova vidljivo da je Ramljak nekim dobavljačima popustio te su oni prebacivali svoj dug nastao do 10. travnja u onaj granični i na taj način izbjegli otpis. Sud je tražio izlist tih dobavljača, koji inače problematizira i Franck, ali ga nije dobio ni od Ramljaka ni danas od Peruška.

DOBAVLJAČI AGROKORA SASTALI SE S PERUŠKOM: Oni kažu da nema napretka, on kaže da razgovori idu dalje

Kako je Vidaković prijetila i lobirala?

U mailu od 20. travnja s naslovom “MJENICE – ZVALA GĐA. MARICA VIDAKOVIĆ IZ KRAŠA – PRIJETNJE”, koji je dobila Borg grupa od direktorice Agrokorovog sektora riznice stoji kako je “MARICA VIDAKOVIĆ iz Kraša rekla da će napraviti eksploziju na televiziji”. Vidaković je kombinacijom molbi i prijetnji iznuđivala ustupke od izvanredne uprave Agrokora, a iako je formalno predstavljala sve dobavljače, nekima je bila posebno sklona. Ramljaku je, s druge strane, bilo bitno da mu odluke potvrđuju članovi vijeća koje je on onda nagrađivao – boljim tretmanom.

U problematici oko tretiranja mjenica Vidaković je uz interese Kraša gurala i one još nekoliko dobavljača.

Naime, Agrokor je godinama funkcionirao tako što je dobavljače plaćao mjenicama koje su oni unovčavali u faktoring kućama. Međutim, kako su mjenice imale regresno pravo, zbog blokade računa i kasnije aktivacije lex Agrokora, izdavatelj mjenice – Agrokor, nije bio u stanju nakon 10. travnja vratiti dug, isplatiti mjenice faktoring kućama koje su se onda odlučile naplaćivati od dobavljača. Tako su mjenice kada je nastao slom postale bezvrijedne, a pritom su još i banke krenule u naplatu. Dobavljači su potom tražili da Agrokor preuzme rješavanje pitanja mjenica u čemu su neki uspjeli, dok su druge dobavljače banke i faktoring kuće ogulile.

NOVINARI PITALI PLENKOVIĆA TKO JE IZ VLADE ZVAO ŠAVORIĆA, ON BAHATO ODGOVORIO: ‘Što bih ja to vama otkrivao? Nije bitno’

S tim je povezan i mail koji se odnosi na Vidaković. “GĐA. MARICA rekla mi je da se poziva na članak 40. Stavak 3. Na mjenice koje su za nju instrument osiguranja plaćanja, a kod nas su mjenice koje imaju datum i iznos na sebi instrument plaćanja. Da će napraviti eksploziju na TV. I da joj se javim povratno na mob: 09x/xx xx xxx u roku 30 minuta. Svakako se ne bih javljala prije konzulatacije s vama”, piše direktorica iz Agrokora Željka Širola članovima Borg grupe.

U članku zakona na koji se Vidaković pozvala stoji da će se platiti samo ono što nije dospjelo na naplatu do 10. travnja jer u Konzumovim knjigama njena su potraživanja već vođena kao dospjela i plaćena. No, Vidaković se uspjela izboriti da se ono što se za Kraš vodilo kao “plaćeno” postane “neplaćeno” i naplati iz redovnog poslovanja. Uz Kraš, to su uspjeli i Podravka, Badel, Procter&Gable i Nestle Adriatic.

To potvrđuje i mail od 19. travnja koji je Vidaković uputila članu grupe Borg Tomislavu Matiću. “Sada imamo situaciju da nam valuta dospijeva u petom mjesecu, ali nas Konzum nema u evidenciji za plaćanje jer nas vodi kao da smo plaćeni mjenicama. Kako se radi o velikim dobavljačima (Podravka, Badel i Kraš) nisam sigurna da je moguće dogovoriti bez sastanka”, pisala je Vidaković kojoj očito nitko nije odmah odgovorio pa je uputila jasne prijetnje dan kasnije Željki Široli, direktorici Sektora riznica Agrokora.

OŠTRO PRIOPĆENJE UDRUGE DOBAVLJAČA AGROKORA: ‘Osuđujemo pogodovanje pojedinim vjerovnicima i ne možemo prihvatiti novi roll-up’

Spriječili gubitke koje su drugi imali

“Zvao me Kraš. Prvo gđa. Ivanka Maričković-Putrić, a poslije nje gđa. Marica Vidaković – u 11.30. Kažu dogovor je da se vrate mjenice koje su izdane za fakture čije je dospijeće poslije 10. travnja 2017. godine. Jučer ujutro bio je stav da se mjenice dobavljača NE vraćaju. Po primitku uputa od gospođe Ivanke iz Kraša i u razgovoru s g. Matićem odmah sam skrenula skupljati iznos mjenica za fakture koje dospijevaju poslije 10. travnja. Naše pravilo je bilo da se mjenice izdaju na fakture kad dospiju. Svako pravilo ima iznimki – pa tako je bilo i za Kraš, ali nisam iskreno sigurna je li bilo drugih odstupanja od pravila”, piše direktorica sektora riznice Željka Širola.

Iz tog maila može se zaključiti da je Vidaković lobiranjem i pritiskom uspjela izboriti da joj Agrokor preuzme mjenice i pretvoriti stara potraživanja u granični dug. Tako su u Krašu i kod još nekih dobavljača spriječili gubitke koje su drugi imali, piše Index

Nakon prijetnji “eksplozijom na televiziji” Marice Vidaković, kreću nova pravila pa Širola nakon toga piše STAV/ODLUKA je da se mjenice koje su izdane za fakture čije je dospijeće poslije 10. travnja mogu vratiti izdavatelju mjenica. Takve su se mjenice stornirale i spremale u poseban registrator, a za fakture koje su bile priložene najavljeno je plaćanje iz redovnog poslovanja.

Među dobavljačima koji su uspjeli vratiti mjenice u mailu od 20. travnja navode se Kraš, Atlantic Trade, Procter&Gable i Nestle Adriatic.

Neravnopravnost među dobavljačima

Na neravnopravnost među dobavljačima upozorila je članove grupe Borg i šefove u Agrokoru i Judita Svetin iz Prve kreditne zavarovalnice, koja se raspituje, a nikad ne dobiva odgovor po kojim kriterijima se nekim dobavljačima nudi isplata starog duga, a drugima ne.

“Nekim od naših osiguranika, vjerovnicima društvima Grupe Agrokor, već je nuđeno plaćanje potraživanja nastalih do 9. travnja 2017, a drugima ne. Odobrava li ta plaćanja izvanredni upravitelj, g. Ramljak, na osnovu kojeg članka lex Agrokora (40. članak?), i prema kojima kriterijima su odabrani ti dobavljači? Na nas se, naime, obraćaju pitanjima, pošto nemaju sugovornika unutra Grupe Agrokor i ne znaju kako da se ponašaju, što utječe i na odluku o daljnjem surađivanju s društvima u Grupi. Kontaktirali smo gđu. Vidaković, predstavnicu vjerovnika čija potraživanja nadmašuju 100.000 kuna, ali bez uspjeha”, piše Svetin iz osiguravajućeg društva koje je osiguralo potraživanja prema društvima s izloženošću od nekoliko milijuna eura.

Tu je i mail od 25. travnja 2017. godine koji šalje direktorica trezora iz Agrokora gdje je vidljivo kako Ramljakom upravljaju njegovi “savjetnici”. “Vezano na transakcije s mjenicama i u želji da nekim dobavljačima olakšamo život koliko je to moguće – naši novi konzultanti koji su došli s timom g. Ramljaka – mole komercijalni ugovor sa Zdenkom, Krašom i Atlanticom”, stoji u mailu koji izmjenjuju službe Agrokora.

I Atlantic je, ako je suditi prema mailovima, uspio vratiti mjenice i time ih vjerojatno kasnije naplatiti, baš kao i Kraš.

Vidaković je ulaskom u Privremeno vijeće, u koje ju je imenovao Ramljak, podržavala njegove odluke. Zauzvrat je dobila otpis dugova.

Preuzimanjem upravljanja Agrokorom dobila se ogromna moć. Oči čelnih ljudi velikih hrvatskih kompanija, vjerovnika Agrokora, bile su uprte u Ramljaka i njegovu ekipu, jer su sjedanjem u Todorićevu fotelju dobili i upravljanje milijardama prihoda i mogućnost odlučivanja tko će dobiti koliko novca.