NOVI LIST IMA NOVOG GLAVNOG UREDNIKA: Zapažen je po životnim temama, a nedavno je intervjuirao Thompsonovog menadžera

Ankica Kruljac, direktorica Novog lista kratko je objasnila novi smjer utjecajnih riječkih novina i ustvrdila da nisu točna neslužbena nagađanja da se sprema gašenje zagrebačkog dopisništva u kojem dominiraju autori i komentatori nacionalnih tema

Novi list, riječki dnevnik koji je značajno utjecajan i na nacionalnoj razini, od ponedjeljka dobiva novog glavnog urednika. Dosadašnjeg glavnog urednika, Edija Prodana, zamijeniti će – Anto Ravlić. Objavio je to neslužbeno lokalni portal torpedo.media, a na Net.hr potvrdila je to i direktorica Novog lista, Ankica Kruljac.

Dosadašnji dopisnik iz Crikvenice

“Točno je da Anto Ravlić stupa na dužnost glavnog urednika naredni tjedan, u ponedjeljak. Ne radi se ni o kakvoj dramatičnoj situaciji nego o odluci izdavača Novog lista”, objasnila nam je direktorica Kruljac.

Anto Ravlić, sudeći prema životopisu koji je objavio portal torpedo.media, dugogodišnji je novinar. Navedeno je da je 30 godina u novinarstvu, da je pisao u Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, a na prestižnu poziciju utjecajnog dnevnog lista dolazi s mjesta dopisnika s crkiveničkog područja.

Zapažen po tekstovima o klenovarskim maškaronima

Torpedo.media izdvaja da je posebno zapažen po “živopisnim reportažama i temama iz svakodnevnog života”, a uređivao je i mjesečnik o kulturi u prometu “Žmigavac”. Na guglanje se otvara i nekoliko tekstova novinara Ravlića, npr. o klenovarskim maškaronima, o očekivanjima u turističkoj sezoni na Crkiveničko-vinodolskoj rivijeri.

“Po završetku adventske razbibrige, mesopusta i karnevala valja se hvatati ozbiljnog posla, treba i živjeti od nečega što će opet financirati izvansezonske relaksacije”, čitamo u Ravlićevim tekstovima u namjeri da predstavimo što bolje profil budućeg glavnog urednika.

Ovo je već treća promjena na mjestu glavnog urednika od kada je Novi list preuzeo novi vlasnik, investicijski fond J&T: prvi je izbor bio Robert Frank, koji je sada glavni urednik Glasa Istre, potom je u srpnju 2017. na tu poziciju izabran Edi Prodan, a sada je preuzima Ravlić, ali Uprava ne želi detaljnije govoriti o razlozima.

Direktorica tvrdi da se ne gasi Zg dopisništvo

U zagrebačkim novinarskim krugovima odmah se pojavila i neslužbena informacija da izbor Ante Ravlića zapravo znači gašenje zagrebačkog dopisništva Novog lista, dopisništva koje zapravo trasira profil lista oko najznačajnijih tema s nacionalne razine. Tu su i mnogi jaki autori i komentatori: Jasmin Klarić, Dražen Ciglenečki, Sanja Modrić, Jagoda Marić…

No, direktorica Kruljac kaže da to nije točno, pita odakle je došlo to “nagađanje” i kaže: “Bespredmetno je razgovarati o nečemu što se u ovom trenutku nije niti razmatralo.” Na pitanje može li nam nešto više reći što zapravo za Novi list znači izbor novog glavnog urednika i kakav je budući smjer kratko kaže: “Jače praćenje regije i jačanje digitala”.

Intervju s Thompsonovoim menadžerom

Činjenica da se za novog glavnog urednika bira novinar koji je zapravo nepoznat široj javnosti, novinar koji se nije pokazao u temama od nacionalnog značaja, sigurno doprinosi strahu da će jako zagrebačko dopisništvo za Novi list postati manje značajno. Za novinskog izdavača bio bi to neobičan i neracionalan potez – jer radi se o iznimno čitanim i utjecajnim autorima – ali na hrvatskoj medijskoj sceni neobični i neracionalni potezi odavno su postali standard.

Od jačih Ravlićevih tekstova eventualno možemo izdvojiti njegov intervju s menadžerom Marka Perkovića Thompsona u kojem je menadžer Denis Pletikosa “osudio svaki oblik mržnje”, a autor intervjua između ostalog pita: “Kada ćemo na koncert Thompsona gledati kao na koncert Rozge ili Bareta?”. Je li se tako budući glavni urednik Novog lista svrstao u one kojima Thompsonov poklič “Za dom spremni” nije pretjerano problematičan?