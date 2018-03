Novi lijek za odvikavanje od pušenja

Aktivisti koji se bore protiv pušenja pozdravljaju taj korak, ali ističu da ni ovaj novi lijek nije nikakav čarobni štapić, i da je za odvikavanje još uvijek potrebna i odlučnost i snaga volje.

Uskoro će pušači širom svijeta imati još jedno pomagalo za odvikakvanje od svoje štetne navike. Od četvrtka se u Velikoj Britaniji počinje pokusno primjenjivati Zyban, lijek koji je već krenuo u upotrebu u SAD, Nizozemskoj i Kanadi. Za razliku od uobičajenih odvikavačkih pomagala, žvakaćih guma ili flastera, Zyban ne sadrži nikotin, već djeluje izravno na mozak eliminirajući želju za duhanom.

Naime, prilikom pušenja cigarete, u roku od 10 sekundi od povučenog dima nikotin stiže do mozga, gdje ga apsorbiraju posebne receptorske tvari čime se proizvodi užitak. Te tvari, neurotransmiteri (dopamin i noradrenalin) koji se prirodno pojavljuju u mozgu, jačaju s primitkom nikotina; što čovjek dulje puši, to više uživa u pušenju jer se dotični neurotransmiteri sve više proizvode. Prilikom prestanka pušenja, razina tih neurotransmitera se mijenja, što uzrokuje žudnju, anksioznost i iritaciju. Sredstva poput nikotinskih flastera pomažu tako što pružaju dozu nikotina koju tijelo traži, ali Zyban djeluje tako što vraća razinu neurotransmitera na normalu. Do sada s epokazao dvostruko učinkovitijim od flastera u pomaganju od odvikavanja i postignutim prestancima nakon godinu dana. Liječenje Zybanom traje dva mjeseca, a britansko ministarstvo zdravstva pristalo je izdavati ga na recept.