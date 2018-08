NOVI IMIDŽ PREDSJEDNIKA SABORA: Jandroković je poslao jasnu poruku pobunjenim ličkim HDZ-ovcima, ali svi su gledali njegovu bradu

Darko Milinović s autobusima stiže pred Središnjicu nezadovoljan što stranački izbori u njegovoj županiji još uvijek nisu održani

Predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković kazao je kako se danas neće sastati s Darkom Milinovićem i pobunjenim ličkim HDZ-ovcima.

Naime, kandidat za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Milinović kazao je kako će u srijedu s oko 200 članova stranke doći u središnjicu HDZ-a kako bi ih primili čelnici stranke. Nezadovoljni su što se izbori za stranačka tijela u njihovoj županiji stalno odgađaju.

Oštre poruke pobunjenicima

“Politički tajnik Kuščević ih je informirao da do sastanka danas neće doći, i oni su o tome obaviješteni. Mnogo naših župana i predsjednika županijskih organizacija može organizirati autobuse, i više od četiri, pet autobusa, no to nije način rješavanja problema”, rekao je u srijedu Jandroković, javlja N1.

Dodao je i kako je većina lokalnih organizacija dala podršku kandidatu Kustiću, pa je možda to razlog Milinovićeve nervoze. Teško je bilo ne primjetiti novi imidž predsjednika Sabora – pustio je bradu.