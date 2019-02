NOVI DETALJI U SLUČAJU UBOJSTVA KOJE JE PRESTRAVILO MEĐIMURJE: Smiljana je sada okrivljenica, potvrđen uzrok smrti

Smiljana Srnec od sada je okrivljenica za ubojstvo Jasmine Dominić

Smiljana Srnec više nije osumnjičena već se vodi kao okrivljenica u slučaju ubojstva svoje sestre Jasmine Dominić, javlja HRT. “Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je danas donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenice”, rekao je zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Galić.

“Okrivljenica je osnovano sumnjiva da je u ljeto 2000. u obiteljskoj kući u Palovcu usmrtila svoju sestru tako da joj je zadala tvrdim predmetom više snažnih udaraca u glavu i time joj nanijela višestruke prijelome u području glave koji su doveli do njezine smrti”, kazao je.

Rekao je kako to ne znači da Državno odvjetništvo već danas može početi s ispitivanjem svjedoka i provođenjem drugih dokaznih radnji.” Naime, protiv donesenog rješenja postoji pravo žalbe, a istraga se može nastaviti tek kad ovo rješenje postane pravomoćno”, kazao je.

Još se ne može krenuti s ispitivanjem svjedoka

Rok za podnođenje žalbe iznosi osam dana od dana dostave rješenja okrivljenici i njezinom branitelju. Rješenje postaje pravomoćno istekom tih osam dana ako žalba ne bude podnesena ili donošenjem odluke o žalbi.

“Dakle, nakon pravomoćnosti rješenja Državno odvjetništvo je ovlašteno započeti provoditi one dokazne radnje koje treba provesti u istrazi”, kaže Galić.

Morat će se, dakle, pričekati najmanje osam dana kako bi se počeli ispitivati svjedoci. Na pitanje je li pronađen tupi predmet za koji se sumnja da je njime počinjeno kazneno djelo, Galić je rekao da o takvim detaljima zasad ne može govoriti.

Skrivanje tijela

Na pitanje može li svjedok izaći iz zemlje dok ga se ne pozove na ispitivanje, odgovorio je: “Teoretski, može izaći iz zemlje, prema njemu nije sada moguće primijeniti nikakve mjere”.

Govorio je i o zakonskim pravima u slučaju da obitelj i rodbina ne žele svjedočiti. “Zakon o kaznenom postupku precizno propisuje koje osobe su oslobođene dužnosti svjedočenja, koje osobe ne moraju svjedočiti, koje osobe se ne moraju odazvati pozivu za svjedočenje. Dakle, sve one osobe iz kruga obitelji okrivljenice koji imaju tu blagodat, ne moraju svjedočiti u istrazi ako to ne žele i za to nema nikakvih posljedica”.

Na pitanje koga će se teretiti za skrivanje tijela, odgovorio je: “O svim tim detaljima možemo govoriti kada budu poznate činjenice koje bi ukazivale da su takva kaznena djela počinjena, bez obzira na to tko ih je počinio.”

