ZAŠTITARI PRONAŠLI RJEŠENJE ZA MANJAK OD 3500 RADNIKA: Neće uvoziti radnu snagu, računaju na ljude iz tri sektora

Zaštitarski sektor vjeruje kako se izlaz za manjak njihovih radnika nalazi u umirovljenicima MUP-a, MORH-a i hrvatskim braniteljima, no prijedlog koji su iznijeli državi zapeo je kod jednog ministarstva

Nakon što su zaštitarske tvrtke zavapile da im nedostaje 3500 radnika, Hrvatska udruga poslodavaca počela se ozbiljno baviti tim problemom koji je uzrokovan i odlaskom brojnih ljudi preko granice.

“Ta je brojka za naš sektor skoro pa nenadoknadiva. Ljudi su otišli zbog niskih plaća, koje se kreću između 3000 i 3500 kuna za jednostavnije poslove. Iako svi zaštitari imaju završenu srednju školu, u startu imaju manju plaću za 1000 do 1500 kuna od svojih kolega u drugim sektorima, dok u inozemstvu za isti posao dobivaju 1700 do 1900 eura”, kaže za Poslovni dnevnik Ante Perčin, predsjednik HUP-Udruge zaštitarske djelatnosti i član uprave tvrtke Sokol Marić.

Kako bi se riješio problem planirao se uvoz radnika, međutim od toga se odustalo jer je zaštitarima iz drugih zemalja za to potrebna hrvatska licenca i poznavanje hrvatskog jezika, ali postavljalo se i pitanje tko bi uopće došao raditi u Hrvatsku.

Novo rješenje za manjak radnika

No, Perčin kaže kako rješenje ipak postoji, a to je upošljavanje umirovljenih pripadnika MUP, MORH-a, hrvatskih branitelja. Tu se prije svega računa na MUP koji ima oko 40.000 umirovljenika, prosječno svega nešto starijih od 40 godina.

“Radnom resocijalizacijom ti ljudi mogu raditi u zaštitarstvu još 20 godina. Oni su po 20 godina radili u sektoru javne sigurnosti, pa imaju potrebna znanja, odnos prema radu i radnu kulturu. Puno umirovljenih policajaca male zaštitarske firme koriste kao redare ili noćne čuvare, a ovako bi se njihov status legalizirao, na taj bi se rad uredno platio porez i druga davanja državi”, opisuje Perčin dodajući kako je to po postojećim zakonima nemoguće, jer im ne bi toliko platili koliko bi im prava kad bi radili uskratili. Pritom zaštitarskom sektoru ne odgovara trenutno jedina moguća opcija, a to je da im rade zaštitari stariji od 65 godina i to na četiri sata.

Nikad veće plaće – 3500 kuna!

S novim prijedlogom HUP-a složila su se već tri ministarstva, no još se čeka Minisatsrtvo rada koje bi trebalo pokrenuti niz izmjena zakonskih akata i podakata da bi se zamisao realizirala. Pritom, dio kadrovskih rupa mogao bi doduše popuniti i novi Zakon o privatnoj zaštiti, po kojem uvjet za posao zaštitara postaje osnovna, a ne više srednja škola.

U RH već sada postoji čak 31.000 licenciranih zaštitara, no svega 17.000 ih se bavi tim poslom, a ostali su otišli zbog niske plaće. “Plaće u zaštitarskom sektoru nikad nisu bile više, iako je naravno apsurd da plaću od 3500 nazivamo ‘velikom’, jer se od takve plaće ne može živjeti. Ako želimo zaustaviti egzodus postojećih zaštitara, ne bi smjeli imati plaću manju od 4500 kuna za srednju stručnu spremu”, napominje Perčin za Poslovni.