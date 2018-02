ZAMKA U KOJU UPADAJU MNOGI NEOPREZNI HRVATI: ‘Dobila sam karticu s odgodom plaćanja i isti dan sam pretjerala. U banci su me promatrali u čudu’

Kartice počesto znaju navesti ljude na nekontrolirano trošenje. Kako se naučiti kontrolirati i paziti što i koliko kupujemo?

Brojni ljudi koriste kartice praktički svaki dan. Nekima je to nužno zlo i samo tako mogu preživjeti od prvog do prvog, a drugi ih ipak koriste racionalnije. No većina ljudi ipak pripada prvoj skupini, a među njima je i sugovornica portala Dnevnik.hr, koja želi ostati anonimna.

“Posjedovala sam jednu karticu s odgodom plaćanja. Čim sam je dobila isti dan sam potrošila iznos od tisuću kuna i shvatila da sam stvarno pretjerala i odmah sam je drugi dan vratila u banku. Iz banke su me u čudu pitali zašto je vraćam, ali sam im objasnila kako to nije za mene”, kaže.





Prejednostavno trošenje

Zahvaljujući karticama, kupnja postaje jednostavna i lako dostupna. No ne smije se kupovati impulzivno. Prije vađenja kartice treba dobro opromisliti za što nam točno treba.

“Uvijek je pametnije gotovinom plaćati jer onda imate uvid u svoje troškove, ali zato postoje debitne kartice. Na kojoj zapravo klijent u svakom trenutku mora imati pokriće za onu transakciju koju će obaviti”, kaže kreditna savjetnica Nikolina Erbežnik. Debitna kartica je kartica tekućih, žiro i deviznih računa. Nju bi se moglo nazvati i bankomat kartica. Za takve kartice potrebno je imati pokriće.

No na kreditnoj kartici izdavatelj kartice unaprijed određuje limit. “Takve kartice podrazumijevaju mogućnost i kupnje na rate. Podizanje gotovinskih i potrošačkih kredita. Imamo treću kategoriju to su revolving kartice. To je zapravo neka vrsta kredita. Određen je limit. Klijent svaki mjesec plaća postotak računa, a na iskorišteni neotplaćeni dio mu se obračunava kamata.”

Opasne kamate

A to može brzo postati veliki problem. Kod debitnih kartica postoji dozvoljeno prekoračenje, poznati minus. Kamate na minus kod debitnih kartica okvirno se kreću oko devet posto. Kod revolving kartica kamate su više, te mogu iznositi čak i 11 posto. A ako ste zagazili u nedopušteni minus, već postojećoj kamati pribraja se i zakonska zatezna kamata koja trenutno iznosi 7.09 posto.

KAKO TOČNO ‘PEGLAMO’ KARTICE: Hrvati u dopuštenom minusu od 7 milijardi kuna

“Tu se obračunava kamata za svaki dan kašnjenja. S druge strane korištenje nedozvoljenog minusa sa sobom nosi i druge posljedice poput blokade računa, ovrhe svih računa koje ime i ukidanja korištenja svih ostalih usluga koje možda ima u banci”, objašnjava savjetnica. Te ostale usluge su nemogućnost podizanja novoga kredita ili ukidanje limita. Upravo zato važno je stati na vrijeme, što je shvatila i sugovornica s početka priče. “Vratila sam karticu jer sam shvatila da sam stvarno pretjerala i tko zna koliko bi još trošila da se nisam opametila. Mislim da sam na vrijeme reagirala”, rekla je.

Svakome je jasno kako je najbolje uopće ne biti u minusu, ali ako ste se već našli u takvoj situaciji valja ga optimizirati prema visini svoje plaće. “Svakako ne bi bilo dobro da se klijenti zadužuju preko visine jedne svoje plaće. Banke uglavnom odobravaju do nekakve tri plaće dozvoljenog prekoračenja, ali uvijek računajte da se mogu desiti nepredvidive životne situacije i da jednu plaću ćete možda i uspjeti vratiti, ali kada su tri plaće u pitanju to je malo veći problem”, savjetuje Erbežnik.

Kupnovinu bi trebalo prilagoditi svojim mogućnostima i primanjima. Ako kupujete nešto na rate trebali bi najprije otplatiti jednu kupnju, a tek onda ulazi u drugu kupnju. Pri tome je temeljna preporuka – štedite da biste mogli trošiti.