ZA CIJENU GORIVA U HRVATSKOJ ZAPRAVO JE KRIVA – DRŽAVA: Evo za koliku siću biste kupovali litru benzina da nema trošarina i poreza

Dok je cijena barela nafte pala pa je gorivo jeftinije u većini država Europe, njegova cijena u Hrvatskoj i dalje raste. Prema podacima Ministarstva gospodarstva, prosječna cijena benzina od utorka iznosi 10,63 kune, dok je prosječna cijena dizela 10,07 kuna. Rast je to za oko 60 lipa u mjesec dana za litru benzina te za oko 70 lipa za dizel.

No, uz to što u Europskoj uniji imamo gotovo najveći PDV, imamo i visoke trošarine koje za litru eurosupera iznose 3,86 lipa pa po tome ispada da litra benzina stoji 3,64 kune. 24sata pušu kako kunu uzme prodavatelj, a da država na to obračuna gotovo četiri kune trošarine i pritom još doda PDV.

Iz Vlade su još početkom svibnja govorili da prate situaciju s cijenama i da će reagirati ako bude potrebno, no očito po njihovom potrebe nije bilo. Ne čudi to, kada je cijena benzina 2011. skočila iznad 11 kuna država je trošarine smanjila za 15 lipa, a kada je gorivo ponovno pojeftinilo 2013. opet ih je povećala za nemalih 70 lipa.

Od tih trošarina, tridesetak lipa odlazi Hrvatskim željeznicama, malo više od kune Hrvatskim cestama i autocestama, a ostatak u državnu kasicu. U Njemačkoj to primjerice nije slučaj. Naime, njihov utržak od trošarina ide tek za održavanje cesta i autocesta. I pritom nemaju naplate cestarine niti trošarina za automobile prilikom kupnje.