VRIJEDNOST VALUTE U OSAM MINUTA OJAČALA 3.5 POSTO: Potres na Forexovu tržištu, ovako nešto se rijetko događa

Japanski je u odnosu na najtrgovanije svjetske valute u samo 8 minuta ojačao za 3,5%

Dok je nova godina za euro i britansku funtu na valutnom tržištu Forex započela loše, pa su oslabili u samo jednom danu u odnosu na američki dolar i izgubili oko 1 posto vrijednosti, japanski jen je u odnosu na najtrgovanije svjetske valute u samo 8 minuta ojačao za 3,5%, piše Poslovni dnevnik.

Inače, japanski jen jača još od sredine prosinca, tako da mu je u tri tjedna porasla vrijednosti za 4%. No, nevjerojatan rast dogodio se u noći sa srijede na četvrtak, kada je u samo 8 minuta ojačao dodatnih 3,5%.

Time je jen na kratko vrijeme dosegnuo najjaču razinu u odnosu na dolar u posljednje dvije godine te uzrokovao naglo slabljenje australskog i novozelandskog dolara i rast cijena zlata.

Neobična valuta

Kao sigurno utočište u nesigurnim vremenima, piše Poslovni dnevnik, japanski jen dobiva na vrijednosti u slučaju loših vijesti vezano za stanje globalnog gospodarstva. Brexit je nesiguran, američka centralna banka najavila je da će kamatne stope ove godine vjerojatno rasti sporije, Apple kao najvrijednija kompanija na svijetu po prvi put nakon 16 godina značajno je spustila očekivanja o prihodima.

Sudionici na Forexovu valutnom tržištu zbog toga su povećali interes za japanskim jenom kao valutnim osiguranjem.

Drugi razlog zbog kojeg je jen neobična valuta su kamatne stope koje japanska centralna banka namjerno drži gotovo na nuli. Štednja ili ulaganje u državne obveznice stoga se ne isplati tako da Japanci kapital prebacuju u valute kao što su američki i australski dolar na koje su kamatne stope više.

Kontekst i uzrok pomaka

U trenutku kada se dogodio nagli pomak na jenu, likvidnost na Forex tržištu bila je neuobičajeno niska, bio je prvi radni dan nakon Nove godine, a mnogi bankari i fond menadžeri se još uvijek nisu bili na poslu.

Pomak se također dogodio oko ponoći po našem vremenu, nakon zatvaranja američkih financijskih tržišta i prije otvaranja onih u Aziji, kada je najmanje prometa i pomaka na tržištu valuta. Ovog puta je spletom okolnosti taj dan bio nacionalni praznik u Japanu pa je tradicionalnih kupaca i prodavača japanskog jena bilo još manje.

Kako piše Poslovni dnevnik, nakon što je Appleova obavijest dovela do blagog jačanja jena, tečaj japanskog jena došao je do razine na kojoj se nalazilo dosta “stop loss” naloga špekulanata koji su očekivali daljnje slabljenje jena. Svrha tih naloga je ponovno kupiti jen u slučaju početka jačanja te valute kako bi se spriječio prevelik gubitak pri trgovanju.

Nakon izvršavnja prvog vala stop loss naloga kupljene su velike količine jena. To je dovelo do dodatnog jačanja te valute te potom do izvršavanja novih stop loss naloga koji su se nalazili na nešto jačoj razini jena.

Začarani krug

Time je nastao začarani krug. Što je više jen jačao, više jena je trebalo kupiti kako bi se izvršili novi stop lossovi. Veća kupnja jena dovodi do daljenjeg jačanja i ponavljanja opisanog ciklusa.

Do stabiliziranja tečaja došlo je kada su malobrojni sudionici na tržištu primjetili da je jen postao precijenjen i uvidjeli priliku za zaradu na prodaji.

Ovakva pojava rijetko kada se događa, najviše nekoliko puta godišnje, a s obzirom na neizvjesnost Brexita moguće je da se nešto slično uskoro dogodi i s funtom. koja bi mogla ili naglo ojačati ili oslabiti, piše Poslovni dnevnik.