VLASNICA TURISTIČKE AGENCIJE IZ ZADRA: ‘Proširila sam posao, a onda me država natjerala da otpustim radnike’

Vlasnica agencije iz Zadra Iva Bencun svojedobno je šireći posao zaposlila dodatne radnike, no napredovati nije mogla jer je zbog davanja državi radnike na kraju morala otpustiti

“Volim ovaj posao, vjerojatno ga ne bih radila ovako dugo da ga ne volim. To nije nimalo lak posao, radi se s ljudima, a to je uvijek osjetljivo. Nakon svih davanja koja imam prema državi, sebi mogu isplatiti plaću koja mi omogućuje pristojan život, ali istodobno nije pretjerano lukrativan.” Priča to 44-godišnja vlasnica turističke agencije Feral-tours Iva Bencun iz Zadra. Ta profesorica francuskog i talijanskog gotovo 15 godina je u poduzetničkim vodama i svojevremeno je željela proširiti posao, no državni nameti su je blokirali i nakon nekoliko godina morala se zahvaliti suradnicima. Tako danas radi tek s jednom djevojkom zaposlenom preko student-servisa.

“Svojedobno, mislim da je bila 2011. ili 2012. godina, došla mi je ideja o proširenju Ferala. Vlasnik tvrtke kad-tad dođe u fazu da ima tu energiju i želju da posao digne na višu razinu. Kako smo kao agencija imali veliku disperziju posla, od izleta, smještaja i ostalog, da bi sve kvalitetno popratio, moraš imati po čovjeka u svakom segmentu. Zaposlila sam četvero ljudi. Ali 2013. godine, zbog europskih propisa, agencijska provizija, naša zarada, koja se oporezivala s 13 posto, doslovno je preko noći prešla na porez od 25 posto. Od tada je mnogo malih turističkih agencija zatvorilo posao. Presjeklo ih je jer se nisu imali vremena prilagoditi. Ja sam imala četiri radnika, vukla sam ih godinu dana, dok nisam udarila glavom u zid i upala u probleme”, opisuje za 24sata Iva navodeći kako je zbog državnog nameta upala u minus da bi mogla isplaćivati plaže. Minus je vukla godinama.

Tumačenje propisa i manji PDV

Ističe da su davanja za zaposlenike u poslu najveća, jer na svaku plaću ide još 50 posto tog iznosa za državu. Pritom je vidljivo da radnici neće imati pristojnu mirovinu, a kako kaže i “pitanje je što će biti sa zdravstvenim”. Po mišljenju Ive Bencun, bolje bi bilo da te novce poslodavci daju radnicima, a oni si sami uplate privatno osiguranje, mirovinsko i zdravstveno.

Ona, pak, danas radi s djevojkom koju je uzela preko student servisa. “To je još jedan način kako se poduzetnici snalaze da bi imali radnika kojeg mogu platiti da bude zadovoljan, a da poslodavca ne uguše davanja. Puno poduzetnika to koristi, zbog čega je student-servis pod povećalom te se pooštravaju pravila”, kaže Iva dodajući kako država najčešće kontrolira male, dok velike ribe bježe. Pritom upozorava da državna tijela različito tumače zakone.

“Primjerice, Porezna uprava nešto tumači na jedan način, a inspektor u nadzoru tumači drugačije, a mi smo u konstantnom strahu radimo li kako treba. Postoji jedna stvar koju bi država mogla napraviti bez troška i prije toliko željenog smanjenja PDV-a koji nas sve guši, a pridonijelo bi poduzetničkoj atmosferi: da se u sve zakone uvede odredba da bilo koji inspektor, turistički, sanitarni, porezni… a priori ne kažnjavaju na prvu, nego da se najprije upozori na pogreške i odredi period u kojem se moraju otkloniti. Mi zbog šume propisa nikad nismo sigurni radimo li pravilno. Uvjerena sam da bi poduzetnik koji tek otvara biznis, ali i svi ostali, dočekali inspektora kao partnera, dapače pozvali bi ga da ih upozori na sve što ne valja pa da na kraju zna da radi kako treba”, kaže za 24sata Bencun.