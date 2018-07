VLADA ODUSTALA OD NAJVAŽNIJEG PREDIZBORNOG OBEĆANJA: Stopa PDV-a neće se smanjivati, ali ukidaju se dva doprinosa

Iako je još prije mjesec dana obećavao smanjenje PDV-a, Plenković je odustao od najvažnijeg predizbornog obećanja, ali će zato ukiniti neke doprinose. Barem tako najavljuje. Doduše, opet će se najmanje okoristi oni s malim plaćama.

Još u lipnju na Danu poduzetnika premijer Andrej Plenković govorio je kako “hrvatsko gospodarstvo raste na zdravim temeljima, a glavni pravci djelovanja Vlade su smanjenje poreznih i neporeznih opterećenja”. Ipak, smanjenje opće stope PDV-a s 25 na 24 posto, koliko su obećavali još i prije izbora, proračun bi stajalao 2,1 miljardu kuna. Do tog novca lako bi se došlo recimo da Hrvatska nije potrošila tri milijarde na rabljene zrakoplove ( a još lakše da se dužnosnici pomire s dvije, tri godine starijim voznim parkom, nešto manjim plaćama…), no u ovakovj situaciji premijer je odlučio kako stopa poreza ostaje ista.

Ipak, kako doznaje Jutarnji list, u posljednjoj verziji nove porezne reforme, Vlada će ipak povećati plaće građanima ukidajući dva doprinosa, točnije Doprinos za zapošljavanje kojeg svi plaćaju po stopi od 1,7 posto te doprinos za zaštitu na radu po stopi od 0,5. Prvi doprinos godišnje državi donese oko 1,5 milijardi, a drugi oko 600 milijuna kuna. Ukidanjem ta dva doprinosa prosječna plaća od 10.000 kuna bruto rasla bi za oko 220 kuna, no obzirom da se planira i povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5 posto, to će povećanje biti manje.

Najmanje profitiraju oni s malim plaćama

Kada je riječ o stopi poreza na dohodak od 36 %, HNS je tražio da se ona u potpunosti ukine i da se plaće oporezuju po stopi od 24 posto. U posljednjoj verziji porezne reforme stopa od 36 % ostaje, ali se povećava prag za oporezivanje na 25.000 ili možda čak 35.000 kuna. Vlada tvrdi kako će tako značajnije rasti plaće kvalificiranom kadru poput liječnika, IT stručnjaka i farmaceuta i kako će tako zaustaviti odseljavanje. Sada se sve plaće veće od 17.500 kuna oporezuju po stopi od 36 %, a sve one manje od tog iznosa, do 3800 kuna koliko iznosi neoporezivi dio, oporezuju se po stopi od 24 posto.

Iako opća stopa ostaje ista, smanjuje se PDV s 25 na 13 posto na svježe meso, voće, povrće i ribu. To bi trebalo dodatno potaknuti domaću poljoprivrednu proizvodnju, ali i utjecati na niže cijene tih proizvoda pa će građanima opet ostati više u novčanikum tvrdi se.