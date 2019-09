VJEROJATNO STE ČULI ZA ‘NEGATIVNE KREDITE’: Hoće li banke i Hrvatima uskoro plaćati da posude novac? Evo što kaže stručnjak

‘Vidimo da je izvoz pao, i da je oštro pala i osobna potrošnja. Možemo se naći u neugodnoj situaciji’, upozorava predsjednik Udruge hrvatskih banaka

Trenutačno financijsko stanje u Hrvatskoj nikada nije bilo bolje, čime se premijer voli hvaliti. BDP je u drugom kvartalu rastao za 2,4 posto, porasle su mirovine i plaće, a prvi put u povijesti, Hrvatska se zadužila 32 milijuna eura uz negativnu kamatnu stopu, točnije od 0,05 posto. Konkretno, to znači da su drugi platili Hrvatskoj da uzme novac.

Predsjednik Udruge hrvatskih banaka pojasnio je kako to nije ništa neobično. “Radi se o fenomenu koji je u svijetu poznat gotovo 40 godina. Prvo u Japanu pa je onda kasnije korišten s malo više ili manje uspješnosti. To je sa zakašnjenjem došlo i kod nas – jedna mala emisija trezorskih zapisa s tom kamatnom stopom i mislim da to nije ništa tako značajno. Značajnije je da se Hrvatska zadužuje skuplje nego što se naši susjedi zadužuju”, rekao je Zdenko Adrović za RTL.

Ministar financija Zdravko Marić je istaknuo kako očekuje da će se pad kamata preliti i na građane. Kamate će pasti, no teško da ćemo u Hrvatskoj gledati danski scenarij prema kojemu se i građanima nudi “negativni” stambeni kredit.

Bolje dočekati recesiju s jeftinim novcem

“Mislim da su uvjeti u Danskoj i Hrvatskoj sasvim različiti. Danska praktički od 2012. ima nultu kamatnu stopu. Hrvatska to ne radi i mislim da to nije potrebno. Standardna kamatna stopa za stambeni kredit u Hrvatskoj je negdje oko 3,5 posto. To su solidne kamatne stope”, rekao je Adrović.

Komentirao je i ono o čemu se sve glasnije govori, da Europa, a time i Hrvatska klizi prema novoj recesiji i da bi nas već za nekoliko mjeseci mogla zadesiti nova ekonomska kriza.

“Bolje je dočekati krizu s jeftinim novcem, nego skupim. Možemo govoriti o osjećaju, ali čini mi se da ne shvaćamo poruke koje nam dolaze iz međugodišnjih stopa. Vidimo da je izvoz pao, i da je oštro pala i osobna potrošnja. Možemo se naći u neugodnoj situaciji”, zaključio je Adrović.