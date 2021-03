VELIKA SVJETSKA TVRTKA ZA SOFTVER PREUZELA HRVATSKI FIVE: ‘Pa iskreno, prvo nas je uhvatila panika’

Endava će akvizirati Five za 250 milijuna kuna, što uključuje gotovinu i dio u dionicama te tvrtke koja je već na burzi u New Yorku i vrijedi skoro pet milijardi dolara

Digitalnu agenciju Five iz Zagreba, ranije poznatu kao Pet minuta, preuzela je Endava PLC, tvrtka za razvoj softvera i jedna od najvećih razvojnih grupacija na svijetu, sa sjedištem u Londonu. Vijest su potvrdili Viktor Marohnić i Luka Abrus, suosnivači Fivea, u intervjuu za Netokraciju.

“Pa iskreno, prvo nas je uhvatila panika”, rekao je Marohnić.

Računali na 30-50 posto pada prihoda zbog pandemije

Endava će akvizirati Five za 250 milijuna kuna, što uključuje gotovinu i dio u dionicama te tvrtke koja je već na burzi u New Yorku i vrijedi skoro pet milijardi dolara. Marohnić i Abrus nisu htjeli otkriti hoće li odmah ‘iskeširati’ svoje dionice, ali su tom akvizicijom osigurali više od 10 do 12 puta veću akvizicijsku cijenu od EBITDA tvrtke. Za razliku od tvrtki koje razvijaju proizvode, agencije se tipično akviziraju za multiplu od 6-7, piše Netokracija.

Marohnić i Abrus računali su da će, kada je u ožujku prošle godine počela pandemija koronavirusa, da će izgubiti 30 do 50 posto prihoda.

“Nekoliko smo tjedana proveli radeći na kriznim planovima s ciljem da prođemo kroz krizu bez da otpustimo i jednog čovjeka. Na sreću, ono što se dogodilo je bilo potpuno suprotno. Projekti su počeli dolaziti velikom brzinom i na kraju smo 2020. završili s rekordnim prihodima. Sve skupa smo u 2020. imali malo više od100 milijuna kuna prihoda i jako dobru profitnu marginu”, rekli su u intervjuu za Netokraciju.

‘Vide nas kao dodatnu vrijednost za svoje poslovanje’

Endava je u Hrvatskoj prilično nepoznata, ali riječ je o jednoj od najvećih svjetskih razvojnih tvrtki s više od sedam tisuća zaposlenika i 33 ureda diljem svijeta. Nedavno je otvorila ured i u Srbiji i potkraj prošle godine ondje imala 750 zaposlenih. Ipak, Five Endavi nije važan zbog kapaciteta koliko zbog njihovih high-end usluga.

“Kroz cijeli proces razgovarali smo s nekih desetak ponuđača i odabrali smo Endavu, jer su imali nama najsličniju kulturu i najbolji sinergijski efekt za nas. Oni nas vide kao dodatnu vrijednost za njihovo poslovanje i posebno cijene naše high-end usluge poput strategije, dizajna i rasta za digitalne proizvode, kao i moderne tehnologije kojima vladamo”, kazali su Marohnić i Abrus.

Smatraju da će Five pomoći Endavi da se transformira u još atraktivniju tvrtku i proširi paletu svojih usluga, dok u Endavi očekuju da će im se akvizicija Fivea isplatiti već u prvih godinu dana.