UMJESTO U IRSKU – U VARAŽDIN: Kanadska tvrtka otvorila ured i zaposlila tridesetak ljudi, uskoro se šire i u Zagreb

Odlični uvjeti rada, natprosječna primanja te mogućnost rada za neke od velikih svjetskih kompanija privukli su mnoge programere.

Velik broj mladih odlazi u inozemstvo, a tu prednjače programeri koji mogu birati gdje će, za koga i za koliko raditi, no dio ih je ipak umjesto u Njemačku ili Irsku otišao u Varaždin.

Kanadska kompanija Upchain otvorila je ured u kojem su zaposleni programeri iz brojnih hrvatskih gradova koje su privukli odlični uvjeti rada, natprosječna primanja te mogućnost rada za neke od velikih svjetskih kompanija. Hrvatski ured Upchaina vodi Marko Šipek koji je objasnio razlog zbog kojeg je jedna inozemna kompanija odlučila otvoriti ured u Hrvatskoj i to baš u Varaždinu.

Hrvatski korijeni

“Izvršni direktor Upchaina John Laslavic hrvatskih je korijena, otac je iz okolice Karlovca a majka iz okolice Varaždina. Sam Varaždin odabran je zbog poznavanja kraja, ali i zbog Fakulteta Organizacije i informatike kao generatora kadrova” pojašnjava Šipek za Zimo.hr. U Varaždinu je trenutno zaposleno tridesetak ljudi, a Šipek kaže kako se namjeravaju proširiti i novi ured otvoriti i u Zagrebu.



Mnogo putovanja, mnogo iskustva

“Iskustvo rada za stranu kompaniju je pozitivno, jedan dio je uzimanje nekih pozitivnih razmišljanja u poslovanju kao i znanja oko samog razvoja proizvoda. Vremenska razlika za sada nije neki veći problem pošto je radno vrijeme većine zaposlenika samo u hrvatskoj vremenskoj zoni. U zadnjih 5 godina bilo je dosta putovanja nekih od zaposlenika, radi stjecanja iskustva i znanja”, ističe Šipek.

I on je proteklih pet godina veliki dio vremena proveo u Kanadi te i dalje otprilike svaka tri mjeseca putuje u Sjevernu Ameriku, a govoreći o usporedbi ove dvije zemlje, kaže kako je u Kanadi odnos između poslodavaca i radnika puno prisniji nego što smo to navikli u Hrvatskoj – to smatra jednom od prednosti i sličan bi način odnosa volio vidjeti i ovdje.

Softverska revolucija

Upchain razvija product lifecycle managment (PLM) softver, odnosno softversku platformu koja svim sudionicima u razvoju proizvoda omogućuje uključenost u svaki korak proizvodnje, od ideje do prodaje, odnosno od inženjera pa do samih korisnika.

Riječ je revoluciji na ovom tržištu koju su nedavno prepoznali i investitori uloživši 7,4 milijuna kanadskih dolara u Upchain te će ovu investiciju kompanija iskoristiti za širenje i razvoj poslovanja, a dio tog iznosa planiraju uložiti i u Hrvatsku u kojoj se u cijelosti odvija razvoj proizvoda.