ULJANIČKI SINDIKAT SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA MINISTRA I UPRAVU: ‘Cijelo vrijeme guraju Končara, a i drugi ulagači su zainteresirani’

Bivšu upravu i ministra smatraju Uljanikovci odgovornima što su nekadašnjeg diva od tvrtke sveli na humanitarnu pomoć. Cilj im je, kažu, bio upropastiti tvrtku, a u cijeloj priči gurali su Danka Končara. Istovremeno, pokazuje se da ima i drugih zainteresiranih ulagača

Predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik jadranskog sindikata Boris Cerovac rekao je u četvrtak u Puli kako nije istina da nema zainteresiranih investitora za Uljanik, nego je problem u tome što se cijelo vrijeme “guralo” poduzetnika Danka Končara.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sindikata koji djeluju u Uljaniku, Cerovac je ustvrdio kako danas imamo situaciju u kojoj su se počeli javljati i brodogradilišta koja su zainteresirana za Uljanik, te istaknuo kako je siguran da je i na samom početku priče oko pronalaska strateškog partnera postojala mogućnost da se oni jave, međutim, “netko to nije dozvolio”.

“Ako su sada zainteresirani, nitko me ne može razuvjeriti da i tada nisu bili zainteresirani, no očito im tada nije bilo dozvoljeno. To ide na dušu ministru i staroj upravi. Stoga očekujem da će se već danas, ukoliko dođe do sastanka između ministra Horvata i Uprave Uljanika, riješiti pitanje Končara i da će se dogovoriti daljnje radnje. To nam je potrebno da bi mi imali kakvu-takvu šansu za opstanak” – istaknuo je Cerovac dodavši kako se u posljednje vrijeme govori o Uljaniku, ali ne o rješenjima odnosno budućnosti radnika tog brodogradilišta.

RADNICI ULJANIKA SE VRATILI NA POSAO: ‘I dalje su ogorčeni, agonija traje predugo i pomaka nema’

Cilj – uništavanje Uljanika

“Uljanik kao div, poznat po izgradnji brodova je, nažalost spao na humanitarnu pomoć građana. To je jako tužna priča. Stara uprava Uljanika je odgovorna i treba odgovarati, no netko je pratio tu Upravu i netko je trebao na vrijeme reagirati kako ne bi došlo do ove situacije. Država, da je htjela, mogla je reagirati jer je imala svoje predstavnike u Nadzornom odboru. Očito je cilj od početka bio uništenje Uljanika”, izjavio je Cerovac.

Prozvao je i saborske zastupnike iz Istre i Primorsko-goranske županije koji, kako je rekao, “nisu našli za shodno otvoriti pitanje Uljanika u parlamentu”

“Oni su izabrani da predstavljaju ove građane, a ne da bježe od odgovornosti. Dok će oni slaviti blagdane, Uljanikovi radnici će kopati po kantama za smeće”, rekao je Cerovac dodavši kako se “odavno znalo da Končar ne može biti strateški partner Uljanika, no s time se namjerno odugovlačilo”.

Pitanje strateškog partnera

Tvrtku Kermas energija poduzetnika Danka Končara bivša je Uprava Uljanika izabrala strateškog partnera

Cerovac je poručio da rješenje za Uljanik može dati samo Vlada, jer radnici Uljanika “ne žele stečaj, nego žele i dalje graditi brodove”.

Predstavnik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) u Uljaniku Đino Šverko naglasio je kako od Ministarstva gospodarstva očekuje da se očituje po pitanju strateškog partnera te da se jasno kaže je li Končar sposoban biti strateški partner ili je to netko drugi.

“Mi se nadamo da nije. Radnici Uljanika nemaju vremena za čekanje, dosta je prebacivanja odgovornosti s jednih na drugih” – ustvrdio je Šverko.

Prijeti daljnji odljev ljudi

Povjerenik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u Uljaniku Fabricio Kalčić rekao je da je Uljanik postao “još jedna sramotna hrvatska priča zbog nečinjenja”.

“Ima primjera u Europi gdje su se predsjednici Vlade i država postavili državnički i zaštitili interese svojih građana i spasili tvrtke. Očito, mi nismo taj slučaj, možda smo u krivoj županiji. Ukoliko se neki pozitivni pomak ne dogodi, otići će iz Uljanika i preostali dio radnika”, upozorio je Kalčić.