ULAGANJE VEĆE OD 154 MILIJUNA EURA: Nakon Arene, Južnoafrikanci kupili i City Center one u Zagrebu

Nakon što je južnoafrički kapital preuzeo Arenu Centar, od sada su u njegovim rukama i City Center one East i City Center one West u Zagrebu.

Južnoafrički nekretninski fond Hyprop je preko svoje tvrtke Hystead Limited preuzeo 90 posto udjela u zagrebačkim trgovačkim centrima City Center one East i City Center one West. Riječ je o transakciji teškoj 154,4 milijuna eura.

Kako piše Poslovni dnevnik, trgovačkim centrima i dalje će upravljati tvrtka CC Real d.o.o. u kojoj kažu kako će dva trgovačka centra, ali i onaj treći pod istim imenom u Splitu čije preuzimanje se zasad ne spominje, i dalje poslovati pod istim brendom.

Dva kupljena centra lani je posjetio 21 milijun posjetitelja, a ostvareni promet iznosio je više od 480 milijuna eura.



Nakon okončanja transakcije Hystead će imati šest trgovačkih centara u pet zemalja, s bruto vrijednom imovinom većom od 740 milijuna eura. Ostala četiri centra su Delta City Podgorica, Delta City u Beogradu, Skopje City Mall i The Mall u Sofiji.

Drugi je to put da južnoafrički kapital ulazi u hrvatske trgovačke centre. Potkraj 2016. novi vlasnik zagrebačkog Arena Centra postao je nekretninski fond New Europe Property Investments (NEPI), koji je u većinskom vlasništvu nekoliko južnoafričkih kompanija. Platili su za to 237,5 milijuna eura.

“Nestabilna politička situacija u Južnoafričkoj Republici odrazila se i na biznis pa južnoafrički fondovi ulažu u inozemstvu, tako i u pojas između Poljske i Bugarske. Dosta agresivno nastupaju i spremni su platiti relativno visoku cijenu. Dobro je što ima takvih projekata, jer ti su investitori donijeli likvidnost u cijelu regiju”, izjavio je za Poslovni dnevnik rekao Filip Vučagić, direktor za investicijsko savjetovanje u Colliersu.