U SPLITU U TAJNOSTI SASTANČE AGROKOROVI VJEROVNICI: Vratila se i Sberbanka, a mogla bi preuzeti 20 posto tvrtke

Na sastanku je navodno bio i predstavnik ruske Sberbanke koja se nedavno vratila u pregovore o nagodbi. Ta bi banka, piše RTL, svoja potraživanja mogla pretvoriti u 20 posto vlasništva Agrokora, a radi se o potraživanjima od 1,1 milijarde eura.

U splitskom hotelu Lav utorak su se u tajnosti sastali Agrokorovi vjerovnici kako bi se pokušali dogovoriti o konačnom rješenju nagodbe.

Prve su razgovore održali ranije u Zadru, a sada su nastavili u Splitu, doznaje RTL Direkt. Pregovori će trajati do kraja tjedna, a i dalje će se održavati u tajnosti. Najvjerojatnije se radi o posljednjoj rundi pregovora s obzirom da Lex Agrokor traje još smao do 10. srpnja. Oni vjerovnici iz roll-upa bi svoja potraživanja trebali dobiti iz 1,6 milijardi eura novog kredita, a ostali iz udjela u Agrokoru. Neki će pak vjerovnici morati otpisati i do 80 posto svojih potraživanja.

Na sastanku je navodno bio i predstavnik ruske Sberbanke koja se nedavno vratila u pregovore o nagodbi. Ta bi banka, piše RTL, svoja potraživanja mogla pretvoriti u 20 posto vlasništva Agrokora, a radi se o potraživanjima od 1,1 milijarde eura.