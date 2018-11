FOTO: U posao su krenuli usred krize i uspjeli

Dok se kriza kretala prema vrhuncu, Vedran i Krešimir Jung, poduzetnici iz Zagreba, krenuli su u avioprijevoznički biznis. I nisu nimalo pogriješili! Njihove usluge danas koriste brojni poslovnjaci u Hrvatskoj, ali i drugim europskim zemljama. No, braća Jung ne prevoze samo poslovne ljude!

Elegancija, udobnost, sigurnost i efikasnost. To su riječi koje Vedran i Krešimir Jung iz Zagreba koriste kad govore o poslu koji su pokrenuli prije nekoliko godina. Riječ je tvrtki Jung Sky za avioprijevoz, koji obavljaju Cessnom 525, koja može prevesti do pet putnika. U ponudi imaju i panoramske letove koje obavljaju jednim manjim avionom. Danas imaju devet zaposlenih, koje su sami školovali i čijim znanjem, sposobnostima i predanošću poslu klijentima jamče kvalitetnu uslugu. Kažu da su svojim pothvatom zadovoljni, a gledajući ih stječe se dojam da su odlično uigran tim koji se sjajno nadopunjuje. To su pokazali i u razgovoru s nama.

Odakle ideja za ovaj posao, kako ste počeli?

Krešimir: Ja sam dosta dugo u avijaciji i posvetio sam joj praktički cijeli život. A i Vedran uz mene, tako da nam je to bila branša u kojoj smo se našli. Ja sam profesionalni pilot već 12 godina. Radio sam kraće vrijeme kao instruktor u jednoj pilotskoj školi, bio sam nekoliko godina u jednoj čarter-kompaniji, na avionu Fokker 100, prvo sam tri godine bio kopilot, a potom tri godine i kapetan. U čarteru sam letio diljem Europe, sjeverne Afrike, po Srednjem istoku… tako da sam se upoznao sa svime što bih trebao znati o avijaciji te saznao kako ona funkcionira na svim razinama. U toj sam firmi bio i voditelj treninga posade, što je danas jako zahtjevno jer se zrakoplovno osoblje puno trenira da bi sve bilo sigurno. Uvijek je tinjala želja da imamo svoju kompaniju i da usmjerimo avijaciju u onom smjeru u kojem je mi vidimo. U vrijeme krize postojali su i oni koji su prebrzo narasli, pa su imali višak aviona i manjak posla, stoga se na tržištu našlo puno aviona po povoljnoj cijeni. Bio je to idealan trenutak da netko započne posao. Mi smo krenuli 2009. godine s malim avionom za panoramske letove. Bio je to jeftin test kojim smo trebali vidjeti kako ćemo sve posložiti. Potom smo realizirali financiranje i kupili jedan mlažnjak, Cessnu 525, školovali posadu, ishodili sve potrebne papire i certifikat potreban za komercijalni prijevoz. Cijela investicija iznosila je oko milijun i pol dolara. Sad tim mlažnjakom radimo godinu dana i iz mjeseca u mjesec imamo konstantan rast.

Krenuli ste u usred krize, je li vas bilo strah?

Vedran: Je, bilo nas je strah. Ali rizik uvijek postoji. I da smo krenuli u najbolje vrijeme, rizik bi opet postojao. Smatrali smo da imamo dobru viziju i dobar koncept i da to možemo kvalitetno realizirati i krenuli smo.

Krešimir: Išli smo s pretpostavkom da kriza neće trajati vječno i odlučili smo od nje uzeti ono najbolje, a to je povoljnija kupnja aviona. A sad već možemo reći da se ovaj biznis vraća u svoja zlatna vremena.

Kako tvrtke mogu uštedjeti?

Što konkretno nudite klijentima?

Vedran: Nudimo zračni prijevoz po želji putnika. Nema čekanja na aerodromima, nema presjedanja, nema dodatnih noćenja. Primjerice nekoliko ljudi mora otići na jednodnevni seminar iz Zagreba u Milano i ondje moraju biti u utorak ujutro. Oni redovnim linijama moraju krenuti dan ranije i presjedati. Pritom gube taj jedan dan u tvrtki. Moraju prespavati i s ponedjeljka na utorak i s utorka na srijedu jer nemaju isti dan ni redovne linije za povratak. U svemu tome tvrtka ima troškove za dva noćenja, dnevnice i karte za avion, a gube i vrijeme za rad te se ljudi na posao vraćaju umorni. Kad nas je sve to izvedivo u jednom danu. Nazovu nas i sve dogovorimo. Dovoljno je da dođu 15 minuta prije leta, prođu kroz poseban terminal za kontrolu u kojoj nema nikakvih čekanja i za nekoliko minuta polijeću. U Milanu su za sat vremena, obave što trebaju, mi ih pričekamo i opet u sat vremena vratimo u Zagreb. Do dnevnika su doma u papučama. Nema troškova za dnevnice, nema hotela, nema presjedanja. Ne isplati se to u svim situacijama. Naime, uvijek treba gledati cijenu cijelog putovanja, ne samo cijenu karata leta.

Krešimir: Imali smo klijenata koji su u jednom danu htjeli letjeti na više destinacija, pa i takve stvari uspješno odrađujemo. Još nikad nismo imali nezadovoljnog klijenta i mnogi koji su se koristili našom uslugom su se i vraćali, te su neki od njih danas stalni klijenti. Naše područje djelovanja nije samo Hrvatska. Imamo oko 15 posto letova po Hrvatskoj, dok je sve ostalo po Europi.

Kako izgleda let s vama?

Krešimir: Na aerodromu klijente dočeka kapetan. Dovoljno je da dođu 10 do 15 minuta prije leta. Prolaze kroz kontrolu na posebnom ulazu, koja traje svega nekoliko minuta, i nema nikakvih čekanja. U roku 10, najviše 15 minuta polijećemo. U avionu je pet sjedala koja su vrlo udobna. Nudimo im catering, te im je na raspolaganju široka ponuda bezalkoholnih i alkoholnih pića. Ujutro im kupimo i jutarnju štampu, ali u avionu ima i drugih časopisa. Ako neki klijent želi nešto posebno, potrudimo se da mu i to omogućimo.

Prijevoz turista i medicinski prijevoz

Primjerice želi povesti kućnog ljubimca?

Krešimir: Nema problema, može i to. Imali smo takvih primjera. No, ako ih je više i ne poznaju se, moraju biti u košarama i odvojeni kako ne bi došlo do međusobnog sukoba. No, mi o svemu brinemo i sve se radi prema propisima.

Dakle, s vama mahom putuju poslovni ljudi?

Krešimir: Da, najviše je riječ o biznis-avijaciji, međutim tijekom ljeta smo prevozili i turiste. Primjerice prevozili smo strance koji su dolazili na ljetovanje u Hrvatsku, u Dubrovnik, Pulu, Zadar…, ali i ljude koji su na ljetovanje putovali u inozemstvo. Mi smo u pokretu od 0 do 24 sata, te smo uvijek na usluzi klijentima i prilagođavamo im se. No, nisu naši klijenti samo poslovnjaci i turisti. Često odrađujemo i medicinske letove, koji se uglavnom odvijaju noću. Riječ o prijevozu organa za transplantaciju. Ako je u pitanju srce, s nama ide i liječnički tim, a ako je neki drugi organ, onda samo prevozimo kutiju s organom. Odrađujemo i letove za zrakoplovne kompanije u slučaju kad im hitno treba dostaviti neki rezervni dio. Tako izbjegavaju velike gubitke u prometu koje bi mogli imati zbog eventualnog zastoja.

Imate li kakvih posebnih ponuda za klijente?

Vedran: U ponudi imamo i empty legove. Riječ je o praznim letovima koje prodajemo po nižoj cijeni. Primjerice ako imamo dogovoren posao u Rimu, do Rima letimo prazni. U tim situacijama objavimo da putujemo za Rim i onima koji žele tada letjeti s nama cijenu karte spuštamo i 80 posto. Tako se primjerice do Rima u vrhunskom luksuzu privatnog mlažnjaka možete odvesti za 85 eura ili do Beča za 59 eura.

Proširenje flote

Kako osoba koja želi putovati može doći do vas?

Vedran: Sve informacije postoje na našoj internetskoj stranici http://www.jungsky.hr, ali letove prodajemo i preko turističkih agencija te preko sustava brokera, koji spaja klijente i prijevozničke kompanije. Kad smo počinjali javili smo se različitim tvrtkama i danas mnogi koriste naše usluge jer su shvatili da surađujući s nama racionalnije upravljaju novcem, odnosno uspiju ostvariti velike uštede.

Kažete da posla ima, da je posljednja godina bila dvostruko bolja no što ste očekivali. Što dalje? Planirate li kakvo širenje?

Krešimir: Smatramo da naše tržište još nije dosta razvijeno te da prostora za širenje još ima. Ljude bi o našem načinu rada trebalo što više informirati kako bi shvatili da je biznis-avijacija racionalno ulaganje u poslovanje, te da je ne koriste samo oni dubljeg džepa. Što se nas tiče, voljeli bismo nabaviti još jedan avion za svoju flotu. Budući da je to zaista velika investicija, voljeli bismo pronaći partnera koji bi svoj avion stavio pod naš menadžment. Naime, sigurni smo da bismo za još jedan avion imali dovoljno prometa. Tako bismo svakako do ljeta željeli u promet staviti još jedan avion.