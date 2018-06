Kada studenti postanu zvijezde kampanje koja se obraća upravo njima, i kada tu kampanju priprema banka, onda to zvuči doista zanimljivo. A upravo to je napravila Privredna banka Zagreb u svojoj novoj kampanji u kojoj se obraća mladima.

PBZ je, naime, kao zvijezde kampanje angažirao stvarne studente da svojim kolegama na najbolji mogući način približe usluge i ponudu ove banke. Kroz natječaj na koji se javilo 30-ak studenata odabrano je njih četvero koji će kroz svoj karakter i navike mladima prezentirati usluge PBZ-a namijenjene studentima.

Četvero studenata vlogera predstavlja usluge PBZ-a

“Ovo je do sada neviđen način komunikacije banke sa studentima, a želja nam je bila jezikom i stilom studenata približiti ponudu PBZ-a. Ivana tako ima ulogu beauty vlogerice, Ivona lifestyle vlogerice, Filip je sportski tip, a Paolu je u fokusu biznis. Svatko od njih objavljuje videa na svojim YouTube kanalima, a ideja je da mladi, poistovjećujući se s onim tko im je osobno najbliži, saznaju sve o ponudi PBZ-a za studente“, objasnio je digitalni account menadžer Real grupe Tin Huzek Kitan.

Kampanja u dva vala

Kampanja će, objasnio je, imati dva snažna vala, a prvi će pozornost studenata okupirati do sredine srpnja kroz intrigantnu tizer kampanju. Sa studentima će se komunicirati na svim društvenim mrežama i portalima. U fokusu će biti dvije usluge PBZ-a: Indeks plus studentski paket te Educa krediti. PBZ Indeks plus studentski paket je paket usluga koji je posebno kreiran za potrebe tijekom studiranja. Obuhvaća račun u kunama i stranoj valuti, žiro račun u kunama, Visa Inspire karticu, American Express Start Card za studente, internetsko i mobilno bankarstvo, Visa Inspire virtualnu karticu i sve ostale usluge potrebne za mirno i opušteno studiranje. Ugovaranjem PBZ Indeks plus studentskog paketa i e-Kasice u kunama, PBZ tromjesečnu naknadu za vođenje Paketa uplaćuje studentu na e-Kasicu! Ako se PBZ Indeks plus studentski paket ugovori do 31. srpnja 2018. godine prvih šest mjeseci se ne plaća naknada.

Nikad lakše do studentskog kredita

Osim ovog super paketa, PBZ studentima nudi mogućnost i genijalnih studentskih kredita. PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje troškova školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja i troškova studiranja tijekom dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu. Mogu se realizirati u bilo kojoj poslovnici PBZ-a, za iznose do 15.000 eura nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja, a rok otplate je 10 godina, uz mogućnost počeka.

Mjesečni troškovi studenta

Zna li se da za mjesečne troškove studiranja studentu u Zagrebu koji je u najmu stana treba oko 3500 kuna mjesečno, a u Splitu, Rijeci i Osijeku oko 2500 kuna te da godina studiranja na privatnom fakultetu (koji su sve popularniji među mladima u Hrvatskoj) stoji oko 30.000 kuna, jasno je kako je ponuda PBZ-a za studente itekako privlačna.

Sadržaj donosimo u suradnji s PBZ-om