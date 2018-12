U HRVATSKU STIŽE NOVI TRGOVAČKI LANAC: Tragaju za radnicima i namjeravaju konkurenciji uzeti veliki dio kolača

Talijanski Eurospin, inače klasični diskonter, namjerava otvoriti svoje prodavaonice diljem zemlje te je stoga krenuo u potragu za radnicima, ali i zemljištem na kojem bi izgradili prodavaonice

Međunarodni trgovački lanac – Eurospin objavio je oglase u potrazi za radnicima u Zagrebu i Rijeci, ali i nekretninama s parkingom u u gradovima s više od 10.000 stanovnika pa se s obzirom na to očekuje i njegovo otvaranje u zemlji.

Riječ je, naime, o klasičnom talijanskom diskonteru s više od 1000 prodavaonica u Italiji i 80-ak u Sloveniji, s oko 7000 radnika, rekordnih 4,7 milijardi eura prihoda i 184 milijuna eura dobiti u 2017. To je daleko od onih poput Lidla i Kauflanda, ali bi onima koji su na našem tržištu mogao pomutiti računicu.

Specijalizirani za diskontnu prodaju

Eurospin je specijaliziran za diskontnu prodaju prehrambenih proizvoda, a od ostalih se razlikuje jer prodaje isključivo svoje robne marke. U njegovim trgovinama nema klasičnih brendova koji se nalaze u ostalim trgovačkim lancima, već samo oni koje je njegov tim plasirao putem mreže odabranih partnera.

Kompanija je prilagodila format diskont trgovine proizvodima u skladu s okusima i tradicijom pojedinačnih tržišta, a u Sloveniji ih je to primjerice daleko odvelo. U Italiji su, pak, prvi po broju prodajnih mjesta, prometu i broju kupaca, a sada žele postati najznačajniji i u ostatku Europe.

Konzultant za trgovinu, interim menadžer i član upravnog odbora kutinske Lonie, Drago Munjiza kaže kako je situaciju s Eurospinom najlakše objasniti na primjeru slovenskog tržišta koje je iste veličine kao i hrvatsko, ali s dvostruko manje potrošača.

“Mercator, Tuš i Leclerc padaju ili stagniraju kao i ukupno tržište, tri diskontera – Hofer (Aldi), Lidl i Eurospin rastu od 3 do 5%, Spar oko 3%, a domaći trgovac iz Štajerske Jager u rangu naše Lonie ili KTC-a 10%. Eurospin s 82 trgovine ostvaruje godišnji prihod od oko 120 milijuna eura, a kako je u Sloveniju ušao u join-ventureu s lokalnom Erom, za očekivati je da će i u Hrvatskoj lokacije tražiti uz lokalnu pomoć, kako je to činio i Kaufland”, kazao je Munjiza za Večernji list.

Stiže i Tesco?

Munjiza smatra da bi se na našem tržištu uskoror mogao pojaviti i Tesco koji je, navodi on, još 2000. želio kupiti Konzum, no Todorić na to tada nije pristao. Nakon toga na naše tržište ušliu su sa svojim high-street brendom F&F, globalnom prisutnom linijom odjeće za žene, muškarce i djecu. Munjiza vjeruje da će Tesco svakako ući, ali da mora pronaći lanac koji će preuzeti budući da to mahom tako čine kad dolaze na novo tržište.

Večernji list piše kako i poljski Enterprise Investors (EI) u Hrvatskoj traži nove prilike za koje su pripremili 500 milijuna eura. Navodno bi se zadovoljili lancem trgovina poput Tommyja, Plodina, viđenijih članica NTL-a ili Ultra grupe. No EI je, podsjetimo, u svoj portfelj ove godine već spremio 100-postotni vlasnički udio u omiškom Studencu Josipa Milavića te je od Ivice Todorića preuzeo Intersport, preko češke Kofola grupe 2016. kupio Podravkine mineralne vode Studenac, a odnedavno je i vlasnik tvrtke Pan-Pek.