U HRVATSKOJ NARASTAO BROJ MILIJUNAŠA: Već ih je 11.400, a među 10 najbogatijih nema većih iznenađenja… osim ispadanja vodećeg

Davno je, čini se, premašena vizija prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji je Hrvatsku kao zemlju sreće i blagostanja navodno vidio u stvaranju dvije stotine bogatih obitelji. Tuđman može počivati u miru jer podaci Global Credit Swiss Instituta kažu da je Hrvatska 2015. godine imala 11.500 milijunaša, dok procjene istog instituta kazuju da će ih (nas?) do 2025. godine biti čak 19.600.

Ako je Tuđman u svojim davnim vizijama ipak mislio na one prave milijunaše-teškaše, odnosno ultramilijunaše, i u tom smislu njegova je vizija nadmašena jer Hrvata teških najmanje 10 milijuna dolara također je više od 200. Točnije – 213, što je dvostruko više nego prije deset godina. Naravno, da bi se vizija, Tuđmanova ili čija god, o Hrvatskoj kao zemlji blagostanja mogla posve realno sagledati, trebalo bi listu najbogatijih i njen rast uporediti s podacima o najsiromašnijima i brzini kojom raste njihov broj.

Adrisovci, Tedeschi, Lukšići, Francuzi iz Dukata…

No, vratimo se najbogatijima. RTL podsjeća da su, prema Forbesovom popisu otprije dvije godine, među deset najbogatijih Hrvata bili dioničari Adris grupe: Branko Zec na 10. mjestu, Ante Vlahović na šestom i Plinio Cuccurin na petom mjestu. Deveti je bio Mirko Grbešić, vlasnik Kandita, Maraske i Brodomerkura. Osmi i sedmi na Forbesovoj listi najbogatijih Hrvata prije dvije godine bili su hotelijeri Veljko Župan i u međuvremenu preminuli Anđelko Leko, čije hotele je lani kupila upravo Adris grupa.

Na četvrtom mjestu je francuska obitelj Besnier, vlasnici Dukata. Treći je Emil Tedeschi, vlasnik Atlantic Grupe težak više od milijardu i pol kuna. Na drugom mjestu je čileansko-hrvatska obitelj Lukšić, čija imovina u Hrvatskoj vrijedi više od dvije milijarde kuna.

Na neosvježenoj Forbesovoj listi i dalje je prvi – Todorić

Prvi je, prema Forbesovoj listi staroj dvije godine, bio Ivica Todorić s imovinom procijenjenom na 3,379 milijardi kuna, no budući da se u međuvremenu dogodio slom njegova koncerna Agrokora, a Todorić ostao razvlašten, valja pričekati novu Forbesovu listu.

Miodrag Šajatović, glavni urednik časopisa Lider, kazao je za RTL da bi, kada bi se radile potpune liste domaćih milijunaša, njihov broj bio znantno veći od 11.400 koliko ih je pobrojio časopis Forbes.

“Ja to ne mogu dokazati, ali tako se priča, ako je raširena korupcija u poslovanju s državom. Onda vam je dovoljno ako ste u poziciji da u javnim natječajima odlučujete za 10 milijuna kuna ili 10 milijuna dolara vrijedne nabavke. Uzmete 10 posto i to vam je milijun. Eto vas, već ste na listi. Naravno, to ne prođe ni kroz kakve papire i to je teško dokazati”, smatra Šajatović.

