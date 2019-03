TUŽE DRŽAVU ZA NEZAKONITO POKRETANJE STEČAJA: ‘Poreznici su lažirali papire o blokadi, govorili su mi da znaju da radim za kradeze!’

Dvojica braće iz Bapske tuže državu, Trgovački sud u Osijeku i Poreznu upravu zbog, kako tvrde, nezakonitog otvaranja stečaja, koji im je uzrokovao štetu te traže naknadu od 60 milijuna kuna

Braća Josip i Tomislav Korman iz Bapske odlučili su tužiti državu zbog nezakonitog otvaranja stečajnog postupka nad njihovom tvrtkom Mens-Korman Grupa i tražiti naknadu štete od 60 milijuna kuna za projekte koji su im tijekom šestogodišnje kalvarije propali.

Odgovornima za to smatraju službenike Porezne uprave u Vukovaru, Finu i Trgovački sud u Osijeku. Upravo stoga kazneno su prijavili i sedmero službenika Porezne uprave u Vukovaru i Iloku te jednu sutkinju Trgovačkog suda u Osijeku.

“Ovo je vjerojatno jedan od rijetkih slučajeva u Hrvatskoj da je Trgovački sud donio rješenje kojim je odvjetniku plaćeno 19.000 kuna troškova postupka pred sudom jer je otvaranje stečaja bilo nezakonito. No, sada i mi tražimo naknadu štete od 60 milijuna kuna za koje očekujem da će se naplatiti od državnih službenika koji su posao obavljali nezakonito”, kazao je Josip Korman za Jutarnji list.

Mito i članstvo u stranci

Prema rješenju Trgovačkog suda, na koje se Korman poziva, pretpostavki za provedbu stečaja nije bilo kao ni podnošenja prijedloga Fine za stečajem nad dužnikom.

“Porezni službenici su mi 2012. rekli da je to zato što sam član HDZ-a. Govorili su kako oni znaju ‘da radim za KRADEZE’ i da mi je mjesto uz bivšeg šefa, aludirajući na moju tadašnju stranačku pripadnost Ivi Sanaderu. A, onda još nisam htio dati mito od 200.000 kuna jednome od njih”, optužuje Korman, koji krajem 2012. podnosi prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Nadalje navodi kako je dug smanjen za trećinu i da je doneseno rješenje o zaključenju nagodbe s Finom, ali da je sutkinja nagodbu odbio.

U međuvremenu ih je, pak, tvrde Korman i njegov odvjetnik Stjepan Širić, tražila da ponvno dostave dokumentaciju koju su već priložili i to ne poštujući zakonski rok od osam dana. Kako dokumentaciju nisu uspjeli prikupiti u roku tri dana, kako je tražila, nagodbu je odbila i uslijedilo je otvaranje stečaja.

Propali projekti u Njemačkoj, Mađarskoj…

No, stečajni upravitelj već na početku utvrđuje da za to nema elemenata pa predlaže obustavu postupka. Postupak se obustavlja, no prijedlog za otvaranje stečaja i dalje stoji na internetskoj stranici Fine, kao i prijedlog za pokretanje predstečaja. Ondje su se, kaže Korman, nalazili sve do 2016.

“Za to vrijeme propali su nam poslovni projekti u Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Srbiji, BiH…, poput gradnje call centra u mađarskom Szegedu vrijedne 978.000 eura, zbog čega smo morali i otpustiti dio radnika, a probleme rješavamo i danas, pa samo sada opet u postupku predstečajne nagodbe”, kaže Korman dodajući kako su izvor njihovih problema službenici Porezne “koji su krivotvorili dokumentaciju da smo bili u blokadi dulje od 60 dana.”

“Govorili su kako oni znaju ‘da radim za KRADEZE’ i da mi je mjesto uz bivšeg šefa, aludirajući na moju tadašnju stranačku pripadnost Ivi Sanaderu. Jedan od njih je tražio od mene da prodajem njegova vina i prijetio mi USKOK-om. Nismo jedina tvrtka kojoj se slično dogodilo”, tvrdi Korman.

Tvrdnje tuženih strana

Na Trgovačkom sudu u Osijeku njegove tvrdnje odbijaju i navode da je sutkinja postupala po zakonu. Uz problem dostavljanja dokumentacije, kao još jedan navode i “jer je Fina propustila utvrditi zakonske pretpostavke za njegovo pokretanje, a kojih nije bilo”.

U Poreznoj upravi naveli su kako se trenutno, na zahtjev policije, provodi nadzor zakonitosti rada i pravilne primjene propisa.

Svoj postupak nebrisanja s mrežnih stranica, koje spominje Korman, u Fini pravdaju Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Jutarnji list na kraju doznaje kako je USKOK otvorio istražne radnje vezano uz slučaj.