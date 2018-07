MINISTAR U RATU S POSLODAVCIMA: Capelli traži povećanje plaća 30 posto, hotelijeri nude 15 posto no imaju uvjet

U Ministasrtvu turizma smatraju kako je jedini način da turizam opstane povećanej plaća radnicima, međutim poslodavci tome nisu skloni i postavljaju za uvjet ono što je već pokušano i nije dalo rezultate.

Kako bi se turistički sektor spasio od odljeva radnika i mogao normalno funkcionirati sada još samo može podići plaće radnicima. Iz Minsitarstva turizma poručuju kako im je to jedina preostala opcija otkad je Slovenija ukinula radne dozvole, a što će i Austrija učiniti početkom iduće godine. Iako ugostitelji tvrde da su plaće radnicima već povećali, žele li raditi to će, čini se, morati još jednom učiniti.

HRVATI VIŠE NE ŽELE RADITI NI U DRŽAVNOJ SLUŽBI: Kad vidite uvjete koji su se nudili za jedan posao, bit će vam i jasno zašto

“Hotelijeri su s početkom sezone već nešto uložili u rast primanja zaposlenika, ali to više nije dovoljno, jednako kao što nije dovoljna niti praksa prema kojoj ti radnici rade po najviše mjesec ili dva dana. Želimo li spriječiti ovaj problem, plaće moraju rasti, i mislim da to više nitko u sektoru ne može ignorirati”, jasan je stav Ministarstva turizma iz kojeg dodaju i kako je plaće u hotelima nužno povećati i za 30 posto što će se moći nakon poreznog rasterećenja koje priprema ministar financija.

Smanjenje PDV-a

Upravo na ta porezna rasterećenja računaju ugostitelji koji ističu da će odatle novac tada moći preusmjeriti u primanja radnika, piše Jutarnji list.“Prema našim izračunima, uvođenje međustope PDV-a od 10 posto jednokratno bi rezultiralo povećanjem plaća u turističkom sektoru od 15 posto i hotelijeri su na to spremni. Mi smo naš prijedlog već razradili i u skoro vrijeme ćemo ga predstaviti ministru jer smo svi skupa svjesni kako su hrvatske plaće, s obzirom na visine primanja u zemljama okruženja i cijele Europe, niske. No, nismo sigurni hoće li to rasterećenje biti dio mjera koje priprema ministar Marić”, poručuju predstavnici hotelijera upozoravajući ujedno Ministarstvo da se ne petlja u primanja jer ona ovise o tržištu.

U Ministarstvu, pak, imaju spreman odgovor koji je nesklon promjenama PDV-a. Mi smo već imali povlašteni PDV u ovom sektoru, i što je bilo s plaćama? One su možda bile i niže nego što su danas pa hotelijere treba pitati zašto već tada nisu razmišljali o njihovu povećanju”, razmišljaju u Ministarstvu turizma koje će u sljedećim tjednima nastaviti sastančiti i pregovarati s hotelijerima.