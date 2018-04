TRI HRVATSKE TVRTKE MEĐU NAJBRŽE RASTUĆIMA U EUROPI: Svi su mladi, svi su perspektivni – evo čime se bave

Mnoge su tvrtke tijekom trogodišnjeg razdoblja povećale broj svojih zaposlenika. Tu su vodeće londonska tvrtka Endava, koja je u tom razdoblju zaposlila više od 2000 novih ljudi. Na tom su se popisu od tisuću brzo rastućih tvrtki našle i tri hrvatske: Infinium je na 508. mjestu, Nanobit na 488., a Rimac Automobili je zauzela 144. mjesto.

Tri su se hrvatske tvrtke našle na popisu Financial Timesa najbrže rastućih u Europi. Radi se o tvrtkama Infinium, Nanobit i Rimac Automobili, objavio je danas na svom Facebook profilu Mate Rimac.

Brzo rastuće tvrtke pokreću trajni oporavak Europe

Financial Times piše da Europa doživljava trajni oporavak. Dio te ekspanzije pokreću start-upi i druge brzo rastuće tvrtke koja zapošljavaju i šire se daleko od onoga gdje su počele. Popis tisuću kompanija u 31 europskoj zemlji koje su ostvarile najvišu godišnju stopu rasta prihoda između 2013. i 2016. godine objavio je Financial Times. Tehnologija je prema tom popisu i dalje najzastupljeniji sektor. Iz njega se na ovom popisu našlo 155 tvrtki. Približavanjem Brexita, London je opet vodeći na listi gradova u kojima se nalaze te uspješne kompanije. U njemu je 74 najbrže rastuće kompanije u Europi. U Parizu ih je 62, a u Milanu 25.

Mnoge su tvrtke tijekom trogodišnjeg razdoblja povećale broj svojih zaposlenika. Tu su vodeće londonska tvrtka Endava, koja je u tom razdoblju zaposlila više od 2.000 novih ljudi. Na tom su se popisu od tisuću brzo rastućih tvrtki našle i tri hrvatske: Infinium je na 508. mjestu, Nanobit na 488., a Rimac Automobili je zauzela 144. mjesto.



Infinium za internet i mobilne aplikacije

Infinium je tvrtka koja se bavi izradom softvera koji čini poduzeća učinkovitijima, a olakšava život korisnicima, kako stoji na njihovim web stranicama. Specijalizirali su se za internet i mobilne aplikacije. Tvrtka zapošljava više od 65 tisuća ljudi, a osnovali su ju Tomislav Car i Matej Špoler još na prvoj godini fakulteta, a kasnije su im se pridružili i drugi partneri. Zbog brzog rasta posla Infinium ima urede i u SAD-u i Sloveniji. Klijenti u Hrvatskoj su im, među ostalima Raiffeisen Bank, Erste Banka i HAK, dok Infinium većinu posla radi za strane tvrtke. Najpoznatije od njih su Universal Music Groupe i Layer Grupe. Tvrtka je za svoj rad dobila brojne nagrade.

Nanobit vodeća u razvoju mobilnih igrica

Nanobit je tvrtka specijalizirana za razvijanje mobilnih igrica. Jedna su od vodećih hrvatskih tech tvrtki sa kontinuiranim i snažnim rastom, uz izvrsne radne uvjete.

Nanobit su osnovala dva ambiciozna i kreativna programera 2008. godine, a danas njihov tim broji više od 100 stručnjaka s različitih područja. Svi su posvećeni razvijanju visokokvalitetnih i zabavnih igrica. Sjedište tvrtke je u Zagrebu, a urede imaju i u Budimpešti i Bukureštu. Ističu da sto posto svojih prihoda ostvaruju izvozom na međunarodno tržište. Broje više od 2,5 milijuna korisnika na mjesečnoj razini, a njihove su aplikacije i igrice skinute više od 55 milijuna puta. Privukli su i pažnju The New York Timesa, Harvard Healtha i britanskog Guardiana, a redovito se nalaze i u App Storeu i u Google Playu.

Neke od najpoznatijih igrica koje su oni napravili su Restaurant Town, Happy Zoo, Fashion Studio, Dragon Legends, Superstar Life, Knight Raiders i Chef Town.

Rimac Automobili predstavila hiperautomobil Concept Two

Hrvatskoj javnosti je vjerojatno najpoznatija tvrtka Rimac Automobili, za projektiranje, razvoj i proizvodnju vrhunskih električkih vozila, pogonskih sustava i sustava baterija. Tvrtka je osnovana 2009. godine a sjedište joj je u Svetoj Nedjelji. Njezin je čelnik Mate Rimac osvojio brojne nagrade za najboljeg poduzetnika. Na web stranicama njegove tvrtke stoji da im je misija dovesti sportske automobile na novu razinu.

Rimac Automobili je razvila i predstavila svoj prvi automobilski koncept električnog automobila Concept_One 2011. godine na najvećoj svjetskoj izložbi automobila u Frankfurtu, dok je Mate Rimac 2016. godine u Ženevi predstavio Concept S – moćniju verziju Concepta One koji je jedan od najbržih električnih automobila današnjice. Rimac je nedavno u Ženevi predstavio i Concept Two, novi hiperautomobil kreiran u njegovoj tvrtki. Za Concept Two su mnogi predvidjeli da će nadmašiti i Teslin Roadster.

Concept_Two koristi dvobrzinski mjenjač s dvjema spojkama na stražnjoj strani, dok se naprijed nalazi jednobrzinski mjenjač. S jednom punom baterijom Rimčev hiperautomobil može prijeći 659 kilometara. Kao što je ranije otkriveno, novom automobilu će do 300 km/h trebati 11,8 sekundi, imat će 1914 konjskih snaga, a proizvest će ih 150 komada. Bolid će imati 1914 konjskih snaga, a do 100 km/h ubrzavat će za samo 1,85 sekundi.