TOP DESET PODUZETNIKA U HRVATSKOJ: Ove tvrtke najviše zarađuju, a jedna među njima ostvarila je rekordan skok

FINA je objavila svoju listu TOP 10 poduzetnika po ukupnom prihodu u 2016. godini. Usprkos padu prihoda, na prvom mjestu i dalje je INA, no veliki noviteti su Lidl i Kaufland koji su ove godine prvi put ušli među prvih deset. Lidl je 2007. bio 107., a lani sedmi.

Analiza Fine o poduzetnicima koji su kroz razdoblje od 10 godina, od 2007. do 2016. godine, bili na rang listi 10 poduzetnika s najvećim prihodom, pokazala je da je riječ o skupu od 20 poduzetnika od kojih su tri bila na svim rang listama kroz navedeno razdoblje. Riječ je o INA-i, Hrvatskoj elektroprivredi i Hrvatskom Telekomu koji su i u 2016. među prvima na listi, dok je HEP Operater distribucijskog sustava s liste izbivao samo jednu godinu, 2007.

Konzuma nema na listi

U svih deset godina INA se nalazila na prvom mjestu jer je u svakoj godini ostvarila najviše prihoda. Unatoč padu prihoda (2007. su oni iznosili 24 milijarde) i 2016. ta je tvrtka ponovno na samom vrhu s 15,1 milijardi kuna prihoda.

Hrvatska elektroprivreda unatrag deset godina uvijek je bila druga ili treća na listi izmjenjujući mjesta s Konzumom, koji u 2016. nije predao financijsko izvješće pa se uopće ne nalazi na listi. Stoga je državna tvrtka na drugom mjestu.



Hrvatski telekom je, pak, uvijek bio na četvrtom ili petom mjestu. Ove godine zauzeo je četvrto mjesto.

Zagrebački holding ( u 2016. na 10. mjestu) bio je na rangiran među 10 poduzetnika s najvećim prihodom od 2007. do 2016. godine s iznimkom 2014. (11. mjesto) i 2015. godine (13. mjesto). Za ovo društvo u državnom vlasništvu vrijedi istaknuti da dio prihoda ostvaruje od dotacija, državne potpore i subvencija, čiji se udio u ukupnim prihodima, od godine do godine mijenjao i kretao se od 15,5 posto do 21,4 posto.

Prihod od dotacija, državne potpore i subvencija ostvarivao je i HEP-Operator distribucijskog sustava od 2007. do 2013. godine, ali u manjem iznosu i udjelu u ukupnim prihodima (od 4,2 % do 5,4 %). Ove godine nalazi se na trećem mjestu.

Veliki skok za Lidl

Na top listi 10 poduzetnika je i PLIVA Hrvatska (u 2016. na petom mjestu) i ona je uz INA-u jedno društvo s područja prerađivačke industrije. Iz privatnog sektora tu su još Petrol (šesto mjesto) i Plodine (osmo mjesto).

Novi na rang listi top 10 poduzetnika prema ostvarenom prihodu u 2016. godini su LIDL Hrvatska i Kaufland Hrvatska (deveto mjesto). Lidl je ostvario najveći skok jer je 2007. bio na 107. mjestu među poduzetnicaima, a lani se digao čak do 7. mjesta što je za sto mjesta više.

Činjenica da prvih 10 poduzetnika po visini ukupnih prihoda ima udio u ukupnim prihodima poduzetnika na razini RH, koji se u promatranom razdoblju kretao između 9,5 %, u 2016. godini i 14,7 %, u 2012. godini, pokazuje kolika je važnost jednog malog broja poduzetnika na ukupne rezultate poduzetnika RH, stoji u analizi FINA-e.