TKO IMA NAJVEĆU, A TKO NAJNIŽU PLAĆU U HRVATSKOJ? Šivači slabije plaćeni od čistača, a neki radnici imaju plaće veće i od direktora

Usprkos gospodarskoj krizi, u niti jednom sektoru nije došlo do pada prosječne mjesečne neto plaće radnika

Prema podacima servisa MojaPlaća portala Moj Posao, u pandemijskoj 2020. godini prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 6712 kuna, što je četiri posto više nego prethodne godine.

Medijan plaće je nešto malo niži i iznosi 6125 kuna što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

Osim menadžerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku čak 122 posto više od prosječne i iznose oko 14.900 kuna, najplaćeniji radnici u Hrvatskoj su kontrolori leta čija mjesečna primanja dosežu 26.260 kuna i piloti s 14.950 kuna. Slijede IT arhitekti s 14.300 kuna, DevOps inženjeri s 13.400 kuna te Objective-C programeri s 13.320 kuna.

Najmanje prosječne plaće imaju tekstilni radnici, a posebno su potplaćeni šivači koji primaju 3780 kuna, krojači s 3870 kuna i obućari s 3910 kuna te spremačice s 3840 kuna i čistači s 3870 kuna.

Plaće prema djelatnostima

Svoje zaposlenike najbolje plaćaju tvrtke iz sektora IT-a i telekomunikacija (plaće su 30 posto više od prosjeka), a upravo ova djelatnost je zabilježila i najveći prosječan rast mjesečnih primanja u odnosu na 2019. godinu, a iznosi šest posto.

S druge strane, najniže plaće radnicima nude tvrtke iz djelatnosti administrativna zanimanja i pomoćne uslužne djelatnosti u što spadaju prodaja, umjetnost te turizam.

Radna mjesta s najvišim prosječnim plaćama, servis MojaPlaća

1. Kontrolor leta 24.367 HRK

2. Voditelj leasinga 18.529 HRK

3. Lead developer 16.753 HRK

4. Glavni direktor 16.664 HRK

5. Pilot 16.516 HRK

6. IT manager 16.395 HRK

7. Direktor IT poslova16.112 HRK

8. Voditelj financija i računovodstva 15.863 HRK

9. Regionalni direktor 15.340 HRK

10. Voditelj poslovnice 14.849 HRK

11. Direktor prodaje 14.771 HRK

12. Direktor prodaje i marketinga 14.688 HRK

13. Direktor financija/financija i računovodstva 14.673 HRK

14. Direktor logistike 14.667 HRK

15. Izvršni direktor 14.221 HRK

16. Direktor filijale 13.985 HRK

17. Product owner 13.848 HRK

18. DevOps inženjer 13.820 HRK

19. Direktor proizvodnje 13.794 HRK

20. IT architekt 13.735 HRK

Radna mjesta s najnižim prosječnim plaćama, servis MojaPlaća

1. Šivač 3650 kuna

2. Dadilja 3883 kune

3. Čistač 3885 kuna

4. Tekstilni tehničar 3889 kuna

5. Krojač 3943 kune

6. Nekvalificirani radnik 3993 kune

7. Frizer 4051 kunu

8. Pediker 4056 kuna

9. Obućar 4111 kuna

10. Spasilac, instruktor plivanja 4235 kuna

11. Radnik na prijamnom pultu 4254 kune

12. Radnik pogrebne službe 4315 kuna

13. Zaštitar 4321 kunu

14. Spremačica (turizam) 4329 kuna

15. Anketar 4363 kune

16. Cvjećar/aranžer 4431 kuna

17. Radnik u proizvodnji namještaja 4490 kuna

18. Poštar 4523 kune

19. Kozmetičar 4566 kuna

20. Domar u školi 4566 kuna