TEŽAK JE MILIJARDE, AL’ IZA VEČERE SAM PERE POSUĐE: ‘To je valjda najseksi stvar koju činim’

Budući je proglašen najbogatijim čovjekom u povijesti za Bezosa bi pomislili da nema drugog života osim biznisa, no i njegov život ipak, čini se, krase male obične stvari.

Za Jeffa Bezosa čovjek bi mislio da nema vremena disati, da je stalno u pokretu i da od trenutka kada ujutro progleda neumorno trči od jedne do druge tvrtke u svom vlasništvu u stalnim naporima da zadrži ogromno bogatstvo koje posjeduje i zaradi još. Ili možda čak nikad ni ne spava.

FORBESOVA LISTA NAJBOGATIJIH: Šef Amazona prvi je čovjek s bogatstvom većim od 100 milijardi dolara

No, iako bi percepcija zbog trenutne njegove novčane težine od 112 milijardi dolara mogla biti takva čini se da njegov radni dan izgleda ipak ponešto drugačije.



Taj osnivač i šef Amazona, vlasnik Washington Posta i zrakoplovne tvrtke Blue Origin, navodno se budi bez budilice i dan započinje zdravim doručkom u društvu svoje supruge spisateljice MacKenzie Bezos i njihovo četvero djece. Upravo zbog toga i druženja sa svojom djecom nikad sastanke ne zakazuje u rano jutro.

Škrt i eksplozivan

Inače, piše The Business Insider, i nije neki ljubitelj sastančenja pa se tako primjerice s ulagačima u Amazon sastane na tek šest sati godišnje. Kada i sazove sastanak, onda to ne bude s više ljudi od onog broja kojeg mogu nahraniti dvije pizze.

Inače ga prate glasine da je vrlo škrt, ali i vrlo eksplozivan, a da mu narav i nije baš najbolja. To je očito i sam shvatio pa je, kako bi se kontrolirao, zaposlio trenera koji će ga naučiti kako da se u datom trenutku smiri.

Čini se da je to bolje ulaganje od onog da mu netko pere posuđe, jer je to primjerice rutina koju inače čini nakon večere. “Uvjeren sam da je to najviše seksi stvar koju činim”, kazao je jednom prilikom pokazujući time da, uz velike tvrtke koje vodi ima i vremena za uobičajene kućanske poslove.

Kad stigne vježbati…

Bezos obožava “Star Trek”. Štoviše, imao je cameo ulogu u filmu Star Trek: Beyond iz 2016. godine. Ima još jedan hobi povezan sa svemirom: u privatnom aranžmanu često šalje podmornice pod površinu mora oko Floride i traži odbačene Nasine rakete. Na te ekspedicije ponekad vodi djecu. Rakete koje je izronio planira obnoviti i izložiti.

The Business Insider piše da nije poznato kada šef Amazona točno ima vremena za tjelovježbu, ali da je po brojnim njegovim fotografijama vidljivo da je u odličnoj formi. Uz to je nekoliko puta u medijima izjavio kako obavezno spava osam sati dnevno.