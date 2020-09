TESLA STIŽE U HRVATSKU! Američki gigant otvara predstavništvo u Zagrebu, objavili oglas za posao; evo kakve radnike traže

Američki proizvođač električnih automobila, Tesla, otvara svoje predstavništvo u Hrvatskoj. Kako su naveli na svojoj stranici na kojoj nude poslove, “pripremaju se za uzbudljiv ulazak u Hrvatsku” te traže nekoliko budućih zaposlenika koji bi se priključili njihovu “novom timu u Zagrebu”, piše Zimo.hr.

Traže kandidate za poziciju “Tesla Advisor” (svojevrsni savjetnik za odabir i kupnju Teslinih vozila) te za poziciju “Sales & Delivery Manager”, odnosno voditelja tima predstavništva u Zagrebu.

Za sada nema podataka o tome kad bismo mogli ugledati Teslino predstavništvo u Zagrebu, no čini se kako bi to moglo biti u sljedećih nekoliko mjeseci.

Inače, osnivač Tesle, Elon Musk, u rujnu je prošle godine, odgovarajući na upit jednog korisnika na Twitteru “kada se može očekivati dolazak Tesle u Slovačku” odgovorio kako se nada da će Tesla početkom 2020. godine otvoriti predstavništva u Slovačkoj, Hrvatskoj, Srbiji i većini zemalja istočne Europe. No, očito je pandemija koronavirusa odgodila Muskove planove.

Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin!

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2019