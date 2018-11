TEDESCHI PRED NOVIM POSLOVNIM IZAZOVOM: Gazda Atlantic Grupe ulazi u vlasničku strukturu popularnog zagrebačkog radija

Tedeschi i Yammat FM surađuju otkako je ta radio postaja dobila 14-godišnju koncesiju, a poduzetnik čak uređuje jednu emisiju

Emil Tedeschi, vlasnik Atlantic Grupe, ulazi u vlasničku strukturu zagrebačke radio postaje Yammat FM, objavio je danas portal Media daily.

Poznati hrvatski poduzetnik ubrzo je potvrdio vijest, a ulazak novog partnera u kompaniju pozdravio je i jedan od osnivača te jedini vlasnik Yammat d.o.o. Alen Balen.

Raduje se suradnji

“Razmjerno je poznato da je glazba područje mog interesa i da zadnjih nekoliko godina kroz selekciju glazbe u emisijama gostujem na radiju Yammat. Smatram da je to najprogresivniji radio u eteru, ne samo glazbeno, nego i u šire društvenom, građanskom smislu.

Veseli me suradnja sa zanimljivim, sposobnim ljudima s kojima dijelim interese i vrijednosti, pa me raduje i to da osobno mogu doprinijeti održavanju i razvoju jednog kvalitetnog medija koji po mom mišljenju zaista ima dodanu vrijednost”, rekao je Tedeschi za Media daily.

Logično i prirodno udruživanje

Alen Balen poručuje da se radi o jednom sasvim logičnom i prirodnom udruživanju u trenutku kada se privode kraju pripreme za buduća razvojna poglavlja Yammata.

“Riječ je o suradnji s glazbenim ‘suborcem’, ujedno i dokazano vrhunsim poslovnim čovjekom koji u potpunosti razumije i aktivno zagovara društveno-glazbeni kontekst Yammata. Ili yammatovskim rječnikom: pravi frajeri su na pravoj frekvenciji”, rekao je Balen.