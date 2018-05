Švicarski ulagači u Club Adriatic u cijelom su procesu preuzimanja izgubili milijun kuna, no to je kažu sitnica naspram duga koji je narastao preko noći i koji su od njih htjeli izvući lokalci.

Informacija o propalom pokušaju prodaje Cluba Adriatic švicarskoj tvrtki Immo Invest Partner AG, koja do 9. svibnja prema potpisanom ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Adriatica s CERP-om nije uplatila 54 milijuna kuna, imala je posebno negativan odjek među radnicima turističkog kompleksa Baško Polje.

Naime, Immo Invest trebao je kupiti 100 posto temeljnoga kapitala Cluba Adriatic d.o.o. no za njega nije u roku uplatio potrebni novac jer je prezentirani dug 172 vjerovnika sa 130 “preko noći” skočio na 180 milijuna kuna. Zbog naglog skoka duga, ali i čin jenice da bi on još mogao rasti te se ne zna konkretno koliko, Švicarci su odustali od kupnje, no pritom i izgubili milijun kuna.

Problem je nastao kada 62 od 172 vjerovnika nisu htjela potpisati izjave o namirenju jer su neki od njih uz glavnicu tražili zatezne kamate, što zakonski nije bilo moguće. “U predstečajnoj nagodbi iz 2015. godine, koja traje šest mjeseci, jasno je regulirano da njezinim danom pri namirenju vjerovnika u dug ne ulaze zatezne kamate, a investitor preuzima obveze iz ove nagodbe. Međutim, kamate su u zadnje tri godine iznosile 35 posto pa su zato, primjerice, neki od 62 vjerovnika koji nisu htjeli dati izjave o namirenju, umjesto 100, tražili 135 milijuna kuna”, pojasnio je za Slobodnu Dalmaciju konzultant i vanjski suradnik Immo Invest Partner AG-a Marin Brbić.

Čekaju izmijenjeni natječaj

No, poteškoće su u Immo invest Partner AG-a imali i pri potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Prema riječima predsjednika Upravnog vijeća te tvrtke Dzeka Djordica, vjerovnici koji su uz glavnicu tražili i zatezne kamate za posljednje tri godine, što se kosi s obavezama predstečajne nagodbe, su lokalne uprave, privatne i poneke državne tvrtke.

“Jako je teško pregovarati s takvim vjerovnicima jer je očito da su pojedinci u cijelom procesu vidjeli svoju šansu i htjeli su od nas izvući maksimalno”, kazao je Đordić dodajući kako sada čekaju da CERP ponovno raspiše novi natječaj, ali s izmijenjenim uvjetima.

“Ne mogu vam sada reći hoćemo li i dalje pratiti natječaj za prodaju Cluba Adriatic ili ćemo konačno odustati jer sve to ovisi o budućim koracima države i Općine Baška Voda”, zaključio je predsjednik Uprave švicarske tvrtke Immo Invest Partner AG.