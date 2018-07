SVI POHRLILI PREMA RUSIJI: Evo koliko će vas stajati jednodnevni put na utakmicu, mnogi za to u bankama dižu kredite

Cijena paketa turističke agencije je 6150 kuna po osobi, a potrebna je još nadoplata od 800 kuna za zrakoplovnu pristojbu.

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija prošla u četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva, sve je više navijača zainteresirano za odlazak u Rusiju na iduće utakmice bodriti naše nogometaše. Putničke agencije ovih dana bilježe sve više upita za put u Soči. Užurbano se pripremaju aranžmani, a iz agencije Elite Travel kažu da je potražnja veća od ponude.

Jednodnevni paket oko 7000 kuna

‘Putnici koji su u Zagrebu sletjeli u sedam ujutro iz Nižnji Novgoroda, odmah su me zvali da pitaju za Soči. Kako je riječ o vikendu, već imamo dogovorene letove s Croatia Airlinesom i Adria Airwaysom koji se ne mogu odgoditi, a i kako igramo s domaćinom, imat ćemo manji kontingent ulaznica. Ipak, imat ćemo oko tri do pet chartera sa 120 do 150 mjesta’, rekla je za Jutarnji list Anes Kovač iz Elite Travela.

Osim toga, nema više ni ulaznica. Rasprodane su već odavno, a sada je moguće jedino se nadati da će Fifa manji broj ulaznica naknadno pustiti u prodaju. U tom će slučaju Hrvatski nogometni savez te karte pustiti u prodaju. Cijena paketa turističke agencije je 6150 kuna po osobi, a potrebna je još nadoplata od 800 kuna za zrakoplovnu pristojbu. Takav paket uključuje let, doručak i ručak, transfere i povratak odmah nakon utakmice. I druge agencije javljaju da takav jednodnevni ili dvodnevni paket imaju po otprilike istoj cijeni.

Cijena ulaznice i do 14.000 kuna

Kada je pak riječ o cijenama ulaznica, njih je moguće kupiti od drugih navijača koji su ih nabavili ranije, po cijenama od 1700 do 14.000 kuna. Dok iz Elite Travela poručuju da svojim klijentima prodaju ulaznicu druge kategorije po cijeni od 1700 kuna, a cijene su puno više na stranicama poput Viagogo (3500-14.000 kuna) ili Online Ticket Express (6000 kuna). Važno je napomenuti i da ulaznica vrijedi kao kratkotrajna viza pa bez nje nije moguće ni ući u Rusiju.

Nenamjenski kredit za jednu utakmicu u Rusiji

Osim opcije aranžmana turističke agencije, do Sočija je moguće doći i automobilom. Iz Zagreba do tamo ima 38 sati vožnje, a put bi u jednom smjeru stajao oko 2000 kuna, što uključuje samo cestarinu i gorivo. Oni koji se odluče na put zrakoplovom, za povratni će let morati izdvojiti oko 9400 kuna, a takvo putovanje s jednim presjedanjem traje oko šest sati. Znatno su kompliciranija putovanja autobusom ili vlakom jer ne postoje izravne linije, a uz presjedanja bi takvo putovanje trajalo i do tri dana.

Iz banaka su za Jutarnji list potvrdili i da su se mnogi odlučili na dizanje nenamjenskih kredita, sve kako bi došli do Rusije.

‘Još kratko vrijeme imamo ponudu za nenamjenski kredit koji možemo izdati u roku od jednog dana. Može se podići u iznosu od 1000 pa do 30.000 eura’, kaže Tihana Mamić iz Sberbanka.