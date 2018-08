SVI KUKAJU ZA TURISTIMA, A ONI RUŠE REKORDE: ‘Bili smo na dnu, nitko nam nije davao nikakve šanse, a danas smo hit turistička destinacija’

‘Devedesete smo dočekali s 860 stanovnika, umirali smo. Tomu je pridonijelo i iseljavanje – jedan čitav Vir, oko sto obitelji, odselio je u Rijeku. Od 860 stanovnika danas smo došli na 4000, jer smo otvorili radna mjesta, a plaće su oko 25 posto veće od hrvatskog prosjeka’, hvali se načelnik Općine koja je ove godine znatno ranije srušila svoj turistički rekord.

Dok iznajmljivači diljem obale kukaju, a službeni podaci pokazuju manje gostiju u Hrvatskoj ovog ljeta, jedna dalmatinska općina uspjela je ipak srušiti svoj rekord. Riječ je o Viru koji je u srpnju s milijun noćenja uspio 14 dana ranije ostvariti rezultate koje je lani ostvario u kolovozu. Tako ga porast noćenja od 37,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani te 25,4 posto više dolazaka čini prvom domaćom destinacijom po povećanju turističkog prometa. Do 24. srpnja na otoku je, prema eVisitoru, noćilo 1.023,111 turista iz 70-ak zemalja svijeta, a turističke dolaske ostvarilo je 81.260 gostiju.

No, Vir veliki uspjeh nije ostvario preko noći. Trebalo mu je za njega, štoviše, punih 15 godina. Vir danas nije samo ljetovalište nego se s više od 60 događaja u godini prometnuo u cjelogodišnju izletničku i cikloturističku destinaciju. Cjelogodišnji program počinje dočekom Nove godine na otvorenom, a svaki mjesec u godini ima svoja prepoznatljiva događanja koja u prosincu završavaju manifestacijom Advent na Viru, već u prvoj godini nagrađenoj prestižnom Simply the Best nagradom.

15 godina rada

“Ovo je kulminacija priče koja je počela prije nekih 15 godina kada je Vir bio na dnu. Nitko nam nije davao nikakve šanse da preživimo, ali evo, nakon 15 godina mi smo hit turistička destinacija, uz bok Dubrovniku, Poreču i Rovinju po ostvarenim rezultatima. Najbitnije je da ljudi vjeruju u ovo mjesto. Važno je i da su nam državne institucije priznale kvalitetu i očekujemo da nas nakon svih tih desetljeća zanemarivanja konačno podrže u razvoju koji je neupitan, jer kako se ništa preko noći ne može riješiti, tako nama treba još 15 godina da bismo postali infrastrukturno potpuno opremljeno mjesto”, prokomentirao je za Poslovni dnevnik načelnik Općine Vir Kristijan Kapović.

‘Umirali smo’

“Devedesete smo dočekali s 860 stanovnika, umirali smo. Tomu je pridonijelo i iseljavanje – jedan čitav Vir, oko sto obitelji, odselio je u Rijeku. Od 860 stanovnika danas smo došli na 4000, jer smo otvorili radna mjesta, a plaće su oko 25 posto veće od hrvatskog prosjeka”, hvali se Kapović dodajući kako Općina ulaže u djecu od rođenja preko fakulteta do pripravničkog staža.

Uz jednokratne potpre za novorođenu djecu, financiranje knjiga i sufinanciranje prijevoza za đake, stipendije za studente, Vir svima pruža i mogućnost pripravničkog staža u općinskoj upravi i poduzećima u vlasništvu Općine uz mjesečnu plaću od 5700 kn neto.