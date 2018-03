SVEČANI OPROŠTAJ OD SREDNJE ŠKOLE Za maturalnu večer prosječno se potroši 1406 kuna

Maturalna večer svečano je obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja, a maturanti odnosno njihovi ponosni roditelji na tu svečanost potroše u prosjeku 1406 kuna, pokazalo je istraživanje.

Gotovo 90 posto maturanata ide na maturalnu večer, čiji je ukupan trošak u prosjeku 1406 kuna, pokazalo je istraživanje portala EduCentar provedeno na 150 ispitanika.

Više od 60 posto ispitanika imalo je maturalnu večer u hotelu, 28 posto u restoranu, a 2 posto ispitanika proslavilo je završetak srednjoškolskog obrazovanja u kafiću.

Za večeru 40 posto maturanata izdvoji do 400 kuna, dok njih 19 posto potroši do 200 kuna, 20 posto ispitanih potroši do 600 kuna, a više od toga potroši 21 posto ispitanika.



Kada su u pitanju modne kombinacije, 68 posto ispitanih kupi novu odjeću, 10 posto iskoristi neku staru kombinaciju, a 6 posto posudi odjeću ili obuću. Prilikom kupnje odjeće mladići troše više, ali 25 posto ih ne investira u novo odijelo nego iskoristi postojeće, a samo 5 posto djevojaka napravi isto. Djevojke su za svoju modnu kombinaciju u prosjeku potrošile 606 kuna, a mladići 726 kuna, no one su daleko više koristile usluge frizera, vizažista i slično.

Poklon od svojih roditelja i rodbine dobilo je čak 82 posto ispitanika, najčešće nakit, dok jedna djevojka navodi da je dobila stari automobil.

Srednju školu kao orijentir za daljnje obrazovanje navodi 45 posto ispitanika, za 16 posto završetak srednje škole znači priliku za zaposlenje, a 10 posto smatra da je ljubav najveće bogatstvo stečeno tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Hina/Danas.hr